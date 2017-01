Lovac na plagijate stiže na fakultete

BANJALUKA - Prepisivanje seminarskih, diplomskih, master, magistarskih i doktorskih radova na univerzitetima u Srpskoj uskoro bi trebalo postati prošlost jer je pokrenuta nabavka softvera putem kojeg će biti provjereni stručni radovi kako bi profesori bili sigurni da nisu plagijat.

Na oba javna univerziteta u RS ističu da će zahvaljujući kompjuterskom programu dosadašnji mehanizmi provjere radova biti dodatno pojačani. Da bi plagijatorima, odnosno nesavjesnim studentima koji se potpisuju pod ukradeni sadržaj drugih autora što prije stali u kraj na Univerzitetu u Banjaluci su preduzeli i druge aktivnosti.

- U toku je izrada novog kodeksa profesionalne etike koji će mnogo preciznije definisati šta je plagijat i procedure protiv onih koji za njim posegnu - rekao je rektor banjalučkog Univerziteta Milan Mataruga.

On je istakao da koriste i druge mehanizme koji predstavljaju rampu za plagijatore poput uvida u radove od strane fakultetskih i univerzitetskih tijela. Ipak, na fakultetima očekuju da će tek nabavkom softvera stati u kraj studentima koji se kite tuđim perjem. Mataruga ističe da su pokrenute aktivnosti kako bi putem međunarodnog projekta obezbijedili ovaj softver.

- Realno je očekivati da će softver, koji će omogućiti provjeru da li u stručnim radovima ima elemenata plagijata, biti obezbijeđen u skorije vrijeme - naveo je Mataruga.

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radoslav Grujić kaže da je obaveza profesora da prate da li su radovi plagijati, te da su i oni pokrenuli proceduru za nabavku softvera za provjeru radova.

- U toku je proces javne nabavke i nadamo se da bismo do ljeta mogli imati taj softver. Do sada smo to utvrđivali pregledom radova, a kada bi nešto bilo sporno kod doktorskih ili magistarskih radova nosili bismo ih u Srbiju ili na neki od privatnih fakulteta u BiH na provjeru - rekao je Grujić dodajući da još nije utvrđeno da je neki rad plagijat.

Na banjalučkom Šumarskom fakultetu smatraju da će nova oprema spriječiti zloupotrebu stručnih radova.

- Na taj način će biti nagrađeni oni koje rade, a onima koji budu htjeli da prisvajaju tuđi trud će biti postavljena brana. Biće odvojen rad od nerada, pa će vjerovatno oni koji ne rade morati više da se angažuju i da se aktivnije bave naukom - kazao je prodekan za nastavu i nauku na Šumarskom fakultetu Zoran Stanivuković.

I dok profesori ističu da ovaj softver nije kazna, već podsticaj studentima da se više posvete radu, pojedinci ne mare za to i dovijaju se još drastičnijim vidovima prevare, pa kupuju gotove radove. Koliko je razvijena ilegalno tržište stručnih radova najbolje potvrđuje jedan od internet oglasa, putem kojeg se traže čak saradnici za pisanje diplomskih, master i magistarskih radova. Da bi privukli što veći broj mušterija za naručioce radova organizuju čak i nagradne igre. Mobilni telefon, popusti ili nekoliko dana na planini dio su onoga što ide uz kupljeni rad.

Predstavnici fakulteta ističu da je plagijatorstvo i moralni problem i da svi oni koji na ovaj način steknu titulu treba da se zapitaju koliko je zaslužuju.



Internet

Od oktobra prošle godine na Univerzitetu u Banjaluci nabavkom opreme i softvera omogućeno je da svi radovi budu javno dostupni na internetu.

Na univerzitetu to smatraju dodatnom preprekom kandidatima da posežu za plagiranjem. Takođe, od 2016. godine Univerzitet je potpisao i Berlinsku deklaraciju o otvorenom pristupu naučnom znanju.

(Glas Srpske)