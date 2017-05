Nagrade za najbolje radove osnovaca

BANJALUKA - Nagrade osnovcima čiji su radovi pobijedili na konkursu u okviru projekta "Sačuvajmo naše rijeke, sačuvajmo Vrbas" danas u 11 časova u Fabrici vode u Novoseliji dodijelili predstavnici "Vodovoda".

"'Vodovod' godinama, kroz različite aktivnosti, djeluje u pravcu zaštite rijeka. Osnovni cilj je da podizanjem ekološke svijesti podstaknemo mlade naraštaje da razmišljaju o zaštiti i očuvanju životne sredine", istakli su u ovom preduzeću.

Na konkurs se javilo 250 učenika iz 17 škola sa 137 radova. Učenici od prvog do trećeg razreda su crtali, od četvrtog do šestog pisali su literarne radove, a od sedmog do devetog izrađivali su makete.