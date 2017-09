Najsavremenije IT školovanje za buduće digitalne lidere

Puno osmjeha, razgovora o novim idejama i pozitivne energije pred početak jedne nove zajedničke avanture. Ovako je protekao svečani prijem na Bijelom dvoru za najbolje učenike iz Srbije i Republike Srpske i buduće polaznike ITAcademy.

Zahuvaljujući uspješnoj saradnji kompanije LINK group i Fondacije Nj.K.V. Prijestolonasljednika Aleksandra Karađorđevića 20 najboljih đaka generacije sa ovih prostora besplatno će pohađati jednogodišnje školovanje na ITAcademy i imati priliku da stekne znanja za neka od najtraženijih zanimanja današnjice.

Na samom početku pozdravio ih je Nj.K.V. prestolonasljednik Aleksandar Karađorđević sa suprugom Katarinom:

– Vrlo je važno da ovi ovi mladi ljudi postanu svjesni šta je IT i koliko je važno da steknu obrazovanje u toj oblasti. U tome je budućnost, jer bez IT-ja se ne može, sve je digitalizovano. Želim ovim đacima da imaju dosta uspjeha i da na kraju dobiju dobar posao – rekao je prestolonasljednik.

Spoj modernog i tradicionalnog je dobitna kombinacija.

U prijatnoj atmosferi, uz koktel i neformalno druženje, đaci, ali i njihovi roditelji, dobili su priliku da porazgovaraju sa predsjednikom kompanije LINK group i da ga pitaju sve u vezi sa modernim obrazovanjem koje ova kompanija propagira.

– Bilo nam je zadovoljstvo da ovim podržimo djecu koja su kvalitetna i koja su to dokazala time što su najbolji đaci svoje generacije. Mislim da će im školovanje pomoći, jer oni su generacija koju zovemo digitalnom. Njima svaka vještina i znanje iz te oblasti daju samo dodatni plus, da mogu sutra dobro da startuju na tržištu rada, ili danas, kada treba da studiraju, izaberu fakultete možda i nekog drugog tipa, ali da IT kompetencije dodaju vrlo lijepo u svoje školovonje. Veliko nam je zadovoljstvo da budemo dio cijele priče koju je osnovala Kraljevska fondacija i smatramo da je kombinacija modernog i tradicionalnog u svakom vremenu kombinacija koja daje rezultat – rekao je predsjednik kompanije LINK group, Valentin Kuleto.

Online školovanje i svjetski priznati sertifikati

Izabranim đacima generacije školovanja je svečano uručio prestolonasljednik Aleksandar Karađorđević. Oni će IT akademiju pohađati online, i to program koji sami izaberu. Po završetku školovanja doći će u priliku da steknu i svjetski priznate sertifikate, kao što su Microsoft, Oracle, Camridge i mnogi drugi.

– Vrlo sam zahvalan, dopada mi se način rada, mislim da je inovativan, nisam se do sada sretao kod drugih škola i fakulteta sa ovakvim programima, a pogotovo ne da u toku godinu dana, i to online, možete da naučite toliko korisnih stvari – rekao je Đorđe Ogrizović, đak generacije u Trećoj beogradskoj gimnaziji.

Njegova koleginica iz beogradske Muzičke škole „Stanković” zahvalna je na pruženoj šansi.

– Zaista sam ponosna što u našoj državi postoji kompanija kao što je LINK group, koja pruža šansu mladim ljudima. To je dokaz da i u Srbiji može da se uspije i da se dođe do svjetskog znanja – rekla je Anđela na svečanom prijemu na Bijelom dvoru.

Ovo su najbolji đaci generacije iz Srbije i Republike Srpske koji će nastaviti svoje školovanje na ITAcademy:

1. Marko Pekez, Podrašnica, Republika Srpska, JU Gimnazija, Mrkonjić Grad

2. Nina Brčkalo, Pale, JU SŠC "Pale"

3. Nataša Popović, Sremska Mitrovica, Mitrovačka gimnazija

4. Igor Šikuljak, Vlasenica, Republika Srpska, JU SŠC „Milorad Vlačić”

5. Ivana Burmazović, Loznica, Gimnazija „Vuk Karadžić”

6. David Nestorović, Velika Župa, Prijepolje, Prijepoljska gimnazija

7. Đorđe Ogrizović, Beograd, Treća beogradska gimnazija

8. Damjan Manojlović, Čačak, Tehnička škola Čačak

9. Anđela Dinić, Beograd, Muzička škola „Stanković”

10. Uros Stojiljkovic, Ćuprija, Gimnazija Ćuprija

11. Nikolina Bunijevac, Beograd, Trinaesta beogradska gimnazija

12. Maja Trninić, Gradiška, Republika Srpska, JU Gimnazija

13. Tamara Anđić, Beograd, Medicinska škola „Beograd”

14. Vukašin Božić, Šabac, Šabačka gimnazija

15. Ivana Vadović, Sombor, Srednja stručna škola „Sveti Sava”

16. Aleksandra Ristić, Šekovići, Republika Srpska, SŠC „Petar II Petrović Njegoš”, gimnazija

17. Filip Ćurić, Ćuprija, Tehnička škola Ćuprija

18. Petar Mitrović, Kikinda, Srednja stručna škola „Miloš Crnjanski”

19. Aleksandra Vojnović, Bela Crkva, Belocrkvanska gimnazija i ekonomska škola

20. Pavle Marinković, Zaječar, Tehnička škola Zaječar