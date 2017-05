Najvažnija životna odluka pred maturantima: Izbor studija za sigurnu budućnost

Još jedna školska godina bliži se kraju, a aktuelna generacija maturanata suočava se sa najvažnijom životnom odlukom koja će odrediti njihovu budućnost. Od odabira visoke škole i oblasti u kojoj ćete specijalizovati svoja znanja direktno će zavisiti vaša profesionalna karijera. Upravo zato, prilikom donošenja ovakve odluke važno je izabrati modernu obrazovnu ustanovu koja vam nudi brojne prednosti tokom studija.

Najveće šanse za uspješnu karijeru imat ćete u ovim oblastima

Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo omogućava vam da studirate po programima koji vas pripremaju za najperspektivnije oblasti današnjice. Nije tajna da već godinama unazad IT sektor nudi najveće šanse za brzo pronalaženje posla i odličnu zaradu.

Prema istraživanjima tržišta u regionu, potreba za obrazovanim IT juniorima je u stalnom porastu, a o tome svjedoči i podatak da čak 60% anketiranih kompanija ima najveći deficit upravo ovih stručnjaka. Studiranjem na odsjeku Računarske i informacione tehnologije steći ćete korisna znanja i diplomu koja će vam omogućiti da se bavite programiranjem, softverskim inženjeringom ili kreiranjem sajtova i tako znatno brže započnete svoju uspješnu karijeru nego što je to slučaj sa drugim visoko obrazovanim stručnjacima.

S druge strane ukoliko se odlučite za studijski program Poslovna ekonomija i preduzetništvo postat ćete stručnjak čije vještine su neophodne svakoj velikoj kompaniji. Pokretanje i vođenje biznisa, upravljanje kompletnim finansijama, planiranje menadžmenta i organizacija ljudi samo su neka od zaduženja kojima ćete moći da se bavite nakon uspješno završene ITEP visoke škole.

Moderno opremljene učionice za najsavremenije studije

S obzirom da su programi ITEP visoke škole osmišljeni tako da prednost daju praktičnim vještinama u odnosu na teorijska znanja, moderni računari i druga prateća oprema sastavni su dio svakog predavanja.

Osim najsavremenijim uređaja, studentima će biti dostupna i specijalizovana softverska platforma čija uloga je da svima omogući što efikasnije obrazovanje. Kompletan proces studiranja bit će vam pojednostavljen zahvaljujući platformi za podršku učenju, mobilnim aplikacijama ITEP visoke škole i drugim korisnim programima.

Diploma koja će vam obezbijediti uspješnu karijeru

Pored širokog spektra primjenjivih znanja, za uspješnu karijeru vam je neophodna i vrijedna diploma koja će predstavljati potvrdu vaše stručnosti. U zavisnosti od izabranog studijskog smjera na ITEP visokoj školi možete steći zvanje diplomiranog inženjera računarstva i informatike ili diplomiranog ekonomiste.

Budući IT inženjeri do pomenute diplome mogu stići nakon uspješno završene četvrte godine studija, dok njihove kolege zvanje diplomiranog ekonomiste mogu steći već poslije trogodišnjih studija.

ITEP visoka škola vam pomaže da pronađete posao

Saradnja ITEP visoke škole sa Centrom za razvoj karijere omogućava studentima pomoć prilikom pronalaska odličnog posla u struci. Kombinacija korisnih znanja i priznate diplome osnovni je preduslov za započinjanje uspješne karijere, ali ne i jedini. Upravo zato, studenti ITEP visoke škole, za razliku od ostalih, imat će priliku da se tokom studija temeljno pripreme za izlazak na tržište.

To znači da ćete moći da se povežete sa poslodavcima iz vaše oblasti i dobijate informacije o konkursima koji odgovaraju vašim kriterijima, ali to nije sve. Jednostavno, imat ćete pristup svim resursima Centra za razvoj karijere koji će vam omogućiti da brzo dođete do radnog mjesta na kome ćete biti zadovoljni svim uslovima. Na taj način zaokružit ćete svoj obrazovni proces i biti spremni da započnete karijeru o kojoj ste oduvijek maštali.