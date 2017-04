Najveće takmičenje srednjoškolaca: Pokažite svoje znanje na “Business Challenge”

Najveće državno takmičenje za srednjoškolce u poduzetništvu pod nazivom “Business Challenge”, u organizaciji MUNJA Inkubatora, održaće se u narednih nekoliko dana širom BiH.

Takmičenje u kom će učestvovati više od 200 učenika iz različitih srednjih škola organizovano je kroz pet polufinalnih regionalnih nadmetanja i velikog finala koje je zakazano za 18. i 19. april u Sarajevu. Prvi dan takmičenja održaće se danas u Banja Luci, a nakon toga slijede polufinali u Tuzli (07.04.), Sarajevu (09.04.), Mostaru (11.04.) i Goraždu (12.04.).

Šta vas očekuje na “Business Challenge-u”?

Business Challenge se realizira po međunarodnoj metodologiji globalne mreže „Junior Achievement“, najvećeg obrazovnog programa iz oblasti ekonomije i poduzetništva koja djeluje u 113 zemalja. Na ovom takmičenju srednjoškolci će pokazati kako se snalaze u rješavanju poslovnih zadataka uz primjenu savremenih tehnologija i IT vještina.

Menadžeri i stručnjaci iz oblasti poduzetništva zadaju poslovni zadatak učenicima od kojih se očekuje da kroz timski rad i uz pomoć mentora osmisle najbolje rješenje i zatim ga prezentuju stručnom žiriju i ostalim učesnicima.

,,Kroz Business Challenge učenici razvijaju svijest o biznisu i poduzetništvu, kao i vještine rješavanja problema, timskog rada, analitičkog razmišljanja, prezentacijske vještine, te unapređuju vlastito samopouzdanje, što je posebno važno kada znamo da je 63% mladih nezaposleno, a većina razmišlja o odlasku iz zemlje“, rekao je direktor MUNJA Inkubatora, Jan Zlatan Kulenović.

Takmičenje koje su podržale mnoge uspješne kompanije

Takmičenje “Business Challenge” u protekle četiri godine okupilo je više od 400 srednjoškolaca, i brojne uspješne kompanije. Među ovogodišnjim partnerima nalaze se kompanije Telemach, ITAcademy, Sparkasse Bank, AS Group, Ekopak, Bekto i BNC, zatim projekti Prilika Plus i Marketmakers Ambasade Švicarske u BiH, Američka trgovačka komora, OXFAM Italije, kao i Federalni zavod za zapošljavanje, Ministarstvo za razvoj i poduzetništvo Tuzlanskog Kantona i Vlada Kantona Sarajevo, kao i domaćini takmičenja Networks Sarajevo, Inovacioni centar Banja Luka, Intera Tehnološki park Mostar, BKC Tuzla i Biznis Centar Goražde.

Vrijedne nagrade za pobjednike “Business Challenge-a”

Najbolji tim srednjoškolaca bit će nagrađen tablet uređajima koje poklanja kompanija Telemach, kao i poklon kursevima Microsoft Project koje je obezbjedila ITAcademy. Predstavnici ITAcademy između ostalog bit će članovi žirija, kao i mentori koji će učesnicima takmičenja predstaviti važnost IT znanja prilikom rješavanja poslovnih zadataka. Značaj pomenutih znanja osnovni je razlog zbog kog će pobjednici biti nagrađeni upravo kursem iz oblasti IT Menadžmenta. Široka primjena IT vještina doprinijela je da obrazovani stručnjaci iz ove oblasti najlakše dolaze do visoko plaćenog posla.

Pozivamo sve medija da isprate ova takmičenja i podrže učenike u daljem usavršavanju.