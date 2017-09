Nastavnici u Petrovu i dalje u štrajku, traže direktora koji nije 'pao s kruške'

PETROVO - Tri mjeseca nakon što je imenovan za vršioca dužnosti direktora Osnovne škole "Vuk Karadžić", Davorin Adamović je podnio ostavku, ali to nije spriječilo njegove kolege da nastave štrajk koji su započele kada je on došao na čelo ove obrazovne ustanove.

"Jesam, podnio sam ostavku, pošto mene ta funkcija nije ni zanimala. Meni je uvijek bio cilj da imamo direktora koji nema radnike prvog i drugog reda. Osim toga, interesuje me koji će sada radnici naći razlog za štrajk. Jedva čekam da se vratim u salu za fizičko vaspitanje, najiskrenije, a ko će i kada biti imenovan, to stvarno ne mogu reći, samo želim da to bude sutra ako je ikako moguće", poručio je Adamović.

Njemu je kolektiv okrenuo leđa 5. juna, kada je iz resornog ministarstva stiglo obavještenje da je imenovan za v.d. direktora umjesto Nenada Katanića, kojem je istekao drugi mandat na toj poziciji.

Zbog štrajka radnika nije okončana prošla školska godina, pa će učenici morati da u naredne dvije do tri sedmice nadoknađuju propušteno gradivo, a zatim da pređu na novo. Vanja Maksimović, predsjednica Sindikata škole, kazala je da zvanično nisu dobili informaciju da je Adamović podnio ostavku, te na pitanje da li će sada okončati štrajk kazala da su voljni da prekinu sve, ali samo ako budu iole normalni uslovi za nastavak školske godine.

"Oni mogu maknuti Davorina, a dovesti učiteljicu umjesto njega koja ga je u ovu poziciju i dovela. Pa, šta su napravili? Nisu ništa. Mi se nadamo da će to biti osoba koja će da sarađuje s nama, a ne da nam se opet nameću politički pojedinci koji su 'pali sa kruške'. Ako to bude samo zamjena nekih uloga od istih ljudi, od istih pozicija, onda stvarno ne znam, ne mogu vam reći...", navela je Maksimovićeva.

Nastavu u novoj školskoj godini, tvrdi Maksimovićeva, zasad izvode samo dvije učiteljice i tri nastavnika, dok ostatak kolektiva i dalje odbija da se vrati u učionice.

"Oni su organizovali dva, tri i četiri časa, negdje su imali neke kombinacije. Bili smo u holu škole, pošto nam je zbornica zaključana, vidjeli smo da se nastava odvijala onako improvizovano", rekla je Maksimovićeva.

Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture RS, potvrdio je da je u Ministarstvo stigla Adamovićeva ostavka, te nastavnicima poručio da nemaju osnova za štrajk jer pravo radnika nije ugroženo.

"Po zakonu radnici ne postavljaju direktora, već Vlada. Da li je njima taj čovjek po volji ili nije, to je sada već drugo pitanje, ali i tu sam izašao u susret da djeca ne trpe, tako da će u četvrtak biti imenovan novi v.d. direktora", naveo je Malešević, te apelovao na radnike da se vrate na posao.

Konkurs za izbor novog direktora škole raspisan je 30. avgusta, ali se Adamović neće prijavljivati na isti.

"Konkurs ide svojim tokom i nadam se da ćemo do kraja mjeseca imenovati i direktora", kazao je Malešević.