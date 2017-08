Nedostaje 8.000 đaka, školama prijete katanci

BIHAĆ - Obrazovni sistem na području Unsko-sanskog kantona ugrožen je drastičnim padom broja učenika u osnovnim i srednjim školama, ali i studenata na Univerzitetu u Bihaću, što trenutno predstavlja nerješiv problem.

Prema riječima ministra obrazovanja u Vladi USK Muhameda Ramića, u novoj školskoj godini, u osnovnim i srednjim školama nedostajaće oko 600 učenika u odnosu na proteklu godinu. Ramić je istakao kako se negativne tendencije smanjenja broja učenika pojačavaju svake godine, što će neminovno dovesti do zatvaranja pojedinih školskih objekata.

"Ako uporedimo sadašnji broj učenika sa stanjem od prije deset godina, nedostaje nam više od osam hiljada đaka. Ovakve tendencije će neminovno dovesti do tehnološkog viška kada je riječ o nastavnom kadru i neki od njih će ostati bez posla. Jednostavno, broj nastavnika zavisi od broja učenika i mi više ne možemo zatvarati oči pred ovim problemom", istakao je Ramić.

On je dodao kako u ovome trenutku nije poznato koliko školskih objekata će biti zatvoreno, a taj broj će biti poznat nakon što bude okončan plan racionalizacije broja škola. Teško stanje je i na Univerzitetu u Bihaću s obzirom na to da interesovanje studenata za upis na prvu godinu studija nikada nije bilo manje, pa se u novu akademsku godinu upisalo tek 406 studenata, što je najmanji broj u posljednjih desetak godina. Rektor ovog univerziteta Fadil Islamović istakao je kako je ostalo nepopunjeno još 300 mjesta, zbog čega je raspisan drugi upisni rok za studente koji će trajati do početka septembra. Prema njegovom mišljenju, uzroci značajno smanjenog interesa za studiranje na Bihaćkom univerzitetu su višestruki, a jedan od njih je to što sve veći broj mladih ljudi iz Unsko-sanskog kantona nakon okončanja srednjoškolskog obrazovanja odlazi van granica BiH. Dobri poznavaoci situacije na Univerzitetu u Bihaću, međutim, smatraju kako su ovakvoj situaciji u proteklom periodu kumovala i brojna negativna dešavanja vezana za ovu visokoškolsku ustanovu, kao i loš kvalitet obrazovnog procesa.

U proteklom periodu Univerzitet su potresale brojne afere, počevši od nenamjenskog trošenja sredstava pa do izbora novog rukovodstva i bezvlašća koje je potrajalo više od pola godine, što je značajno naštetilo ugledu ove ustanove.