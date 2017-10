Nema više BHS jezika u sarajevskim osnovnim školama

SARAJEVO - Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dalo je instrukciju osnovnim školama u tom kantonu da se nastava u narednom periodu mora izvoditi na jednom od tri zvanična jezika konstitutivnih naroda BiH, u zavisnosti od opredjeljenja roditelja/staratelja učenika na osnovu ankete.

Iz kantonalnog Ministarstva su naveli da u upotrebi više ne može biti kovanica BHS.

Kantonalni ministar za obrazovanje, nauku i mlade Elvir Kazazović rekao je za portal "Klix" da je odluka donesena da bi se obrazovanje uskladilo sa Ustavom Kantona, a nakon inicijative roditelja jednog osnovca, Bošnjaka.

"Vidjećemo dokle će ovo otići, ne mogu ni ja pretpostaviti. Kad vam neko ukaže na takve nedostatke, mi to moramo korigovati. Ustav se mora poštovati. Ne smijemo ni pomisliti na to koliko će to budžetskih sredstava iziskivati, koliko novozaposlenih i u koju krajnost može otići", rekao je on.

Na pitanje da li navedena odluka podrazumijeva da će se kompletna nastava morati množiti sa tri, Kazazović kaže da se može i to desiti.

"Od 2003. godine, kada je uvedeno devetogodišnje obrazovanje, uvedeno je da se roditelji moraju izjasniti za jedan od tri jezika. To je nama napravilo problem. Do sada je u školama bilo sve objedinjeno i niko nije pravio probleme. Tek sad su prvi put tražili da se to uskladi. Prema Ustavu se moraju izjasniti o jednom od tri zvanična jezika", zaključio je Kazazović.

Predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja i vaspitanja Kantona Sarajevo Saudin Sivro rekao je da se do sada u školama u Kantona Sarajevo koristio nezgrapni naziv "bosanski"/hrvatski/srpski jezik i književnosti, što apsolutno ne postoji, neustavna je i vještačka tvorevina.

Prema njegovim riječima, navedena odluka praktično znači da će Kanton Sarajevo, napokon, iz perioda glume preći u realnu, nesretnu stvarnost.

Potpredsjednica Naše stranke i zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Sabina Ćudić ocijenila je da je instrukcija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS-a da sve osnovne škole više ne mogu upotrebljavati BHS jezik, nego da uprave škola moraju provoditi nastavu samo na jednom od tri zvanična jezika konstitutivnih naroda, diskriminatorna po više osnova.

Smatra da nije precizirano da onima koji svoj jezik imenuju kao srpski i hrvatski mora biti organizovana nastava u skladu s normama tih jezika.

"Otvorena je mogućnost da prosta većina odluči za cijelu školu na kojem jeziku će se nastava u njoj izvoditi", izjavila je potpredsjednica Naše stranke.

Njen stav je da su diskriminisani i oni koji kombinuju norme, odgajaju djecu u skladu sa stavom da se ne radi o različitim jezicima već o različitim normama te da je kombinacija normi dozvoljena i poželjna, te da za takav stav postoji ozbiljno naučno uporište, saopšteno je iz Naše stranke.