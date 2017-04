One su preokrenule razvoj tehnologije, da li znate njihova imena?

Danas se širom svijeta obilježava Dan žena u sektoru informacionih tehnologija, koji je ustanovljen da bi podstakao i pospješio svijest o značaju uključivanja djevojaka u IT i o prednostima koje nosi karijera u toj sferi.

Iako je sve više žena u računarskim tehnologijama, njihov uspjeh u ovoj oblasti i dalje izaziva iznenađenje okoline. Nema razloga za to, jer IT sektor nikada nije bio rezervisan isključivo za muški spol, naprotiv – upravo su pronalasci do kojih su došle žene donijeli preokrete u razvoju tehnologije.

Najbolji dokaz za to su pripadnice ljepšeg spola koje ne samo da su hrabro zakoračile u IT svijet, već i samouvjereno vladaju njime.

1. Prva programerka: Ejda Lavlejs

Da li ste znali da je prvi programer na svijetu zapravo bila žena i živjela je u 19. vijeku, mnogo prije nastanka prvog kompjutera? Reč je o Ejdi King Lavlejs, rođenoj 1815. u kratkotrajnom braku čuvenog engleskog pjesnika lorda Džordža Gordona Bajrona i bogate matematičarke En Izabel Milbank.

Majka je učinila sve da Ejdu ne privuče boemski život pjesnika, ispunjen porocima, i, na sreću, ona je vrlo rano pokazala interesovanje za nauku i matematiku. Već sa 17 godina započela je saradnju sa pronalazačem i profesorom matematike na Cambridge-u Čarlsom Babidžom. Zajedno su razvijali takozvanu diferencijalnu mašinu, koja se danas smatra pretečom računara. Dok je Čarls bio zadužen za aritmetiku, Ejda je radila na algoritmu za izračunavanje Bernulijevih brojeva, ni ne sluteći da će ući u historiju kao žena koja je napravila prvi kompjuterski program na svijetu!

2. Nasin kompjuterski stručnjak: Margaret Hamilton

Margaret je skovala termin „softversko inženjerstvo“ i svi su joj se podsmijevali, jer šezdesetih godina prošlog vijeka razvoj softvera nije shvaćen ozbiljno kao ostali oblici inženjeringa. Ipak, od softvera koji je ona sa svojim timom razvila zavisili su životi kosmonauta misije Apolo 11.

3. Žena sa najvišim činom u Google-u: Suzan Vojčicki

Njeno ime se iz godine u godinu nalazi na Forbsovoj listi najmoćnijih žena. Suzan je dio dinastije Google od samog početka. Pratila je cijeli razvojni put Google-a od projekta iz garaže do najvećeg giganta među tehnološkim kompanijama.

Njen prvi veliki uspjeh desio se 2000. sa debijem marketinškog sistema AdWords. Uslijedilo je i lansiranje sistema AdSense, koje je Google vinulo u neslućene visine onlajn oglašavanja. Suzan se od 2014.godine nalazi na vrhu jedne od najpopularnijih društvenih mreža,YouTube-a, koja je i sama postala dio porodice Google i danas ima više od milijarde jedinstvenih posjetilaca mjesečno.

4. Od ekonomiste Svjetske banke do direktorke Facebook-a: Šeril Sendberg

Šeril Sendberg je uspjela da ostvari više nego što većina žena misli da je moguće. Želja za novim izazovima odvela ju je u Silikonsku dolinu, gde je sedam godina veoma uspješno radila za Google. Kada je 2008. zasjala nova zvijezda na nebu društvenih mreža, preotela je Šeril od Google-a. Pogađate, riječ je o Facebook-u.

Danas kao operativna direktorka ove kompanije Sendbergova nadgleda cjelokupno poslovanje: od prodaje, razvoja poslovanja, preko marketinga i ljudskih resursa, do javne politike i komunikacija s medijima, a zaslužila je i mjesto u upravnom odboru.

Po izboru časopisa „Time“ 2013. godine proglašena je jednom od najuticajnijih žena na svijetu, a samo godinu kasnije zauzela je šesto mjesto na „Fortune“ listi najmoćnijih žena u svijetu biznisa, s bogatstvom koje se procjenjuje na više od milijardu dolara.

Bilo da želite da postanete IT operativac, ili ste po prirodi preduzimljiviji i privlači vas da on nule pokrenete sopstveni biznis, iz svijetlih primjera ovih nekoliko žena možete crpiti inspiraciju. Ostalo je na vama.