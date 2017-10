Pet lekcija koje morate naučiti svoje dijete da bi uspjelo u životu

Želja svakog roditelja je da mu dijete živi sretno, ali za takvo nešto nažalost ne postoji garancija. Zato je važno da djecu vaspitate na vrijeme i usmjerite ih, jer će uz vašu pomoć ona ostvariti i ono što možda nikada ne biste pomislili da mogu.

Izdvojili smo za vas pet preduzetničkih lekcija uz koje ćete, čak iako niste preduzetnik, pomoći svom djetetu da se ostvari u životu.

1. Potencijal nema ograničenje

Šta god da dijete želi, bilo da su to bolje ocjene u školi ili veći broj pratilaca na društvenim mrežama, ne postoje ograničenja koja ga mogu spriječiti da to i ostvari ako je dovoljno istrajno i uporno. Ovo je lekcija koja se uči od malih nogu, a to vjerovatno najbolje znate na svom primjeru.

Velike vizije i ambicije će motivisati dijete, a vi ga od malih nogu učite da uvijek može da postigne sve ako dovoljno jako to želi.

2. Neuspjesi su sasvim u redu

I vama je dugo trebalo da shvatite da je ovo istina. Ako učite dijete da je sasvim prirodno i normalno da nekada u životu doživi padove i neuspjehe, to će mu pomoći da bolje radi, pokazuje jedna studija francuskih naučnika.

Neuspjeh je sastavni dio preduzetništva, jer je neophodan da se dođe do zacrtanog cilja. Zato objasnite djetetu da je ovo samo jedna životna lekcija kroz koju svi moramo da prođemo prije ili kasnije.

3. Njegovanje ideja je najvažnije

Preduzetništvo počiva na idejama. Prije nego što pokrenete svoj biznis potrebna vam je ideja, a zatim još mnoštvo njih kada želite da ojačate sliku o kompaniji, stvorite nova partnerstva, zablistate u jakoj konkurenciji, ostvarite veliku zaradu.

Svijet počiva na idejama, zbog čega je važno da pokažete interesovanje za želje svog djeteta i podržite njegove ideje. Pomozite mu da se osjeća prijatno dok stvara nešto novo i ojačajte mu samopouzdanje.

4. Život ne može da se predvidi

Preduzetnik koji pokrene svoj biznis to će učiniti s idealnim planom i ostvarivim idejama, ali to ne znači da se neće susresti s novim izazovima i problemima na putu do konačnog cilja. Istina je da se nikada ne može sve predvidjeti, htjeli vi to ili ne htjeli.

Ako budete ovo objasnili djetetu, pomoći ćete mu da se opusti, oslobodi stresa i bespotrebnog nerviranja, što je vrlo važno za bolji uspjeh u svakoj sferi života.

5. Ispravnost odluka otkriva vrijeme

Nekada su odluke jednostavne, ali nerijetko mogu da zadaju pravu glavobolju. I vama je jednom najteža odluka bila da li ćete za školu da obučete plavu ili zelenu majicu i šta da odaberete za večeru – parče pice ili sladoled (jer vam roditelji nisu dozvoljavali i jedno i drugo) i već tada ste naučili da razdvajate bitno od nebitnog.

Važno je da djetetu pomognete da razumije razliku između instikata i objektivnih informacija i da ga naučite kako će da napravi najbolji izbor.

Uz ove lekcije pomoći ćete mu da izađe na pravi put, zato ih primjenite što prije.