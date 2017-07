Počela obuka za šivače i obućare u Doboju i Modriči: Posao nada za najbolje

DOBOJ - U Doboju i Modriči je počela obuka ukupno 32 polaznika za šivača i izradu gornjeg dijela obuće.

Polaznici obuke za šivače u Doboju naučili su da skroje jakne, a do kraja tromjesečne obuke trebalo bi da budu u potpunosti osposobljeni za rad u dobojskoj tekstilnoj fabrici koja vapi za stručnim kadrom.

"Tri mjeseca nije dovoljno da bi postigli kvalitet koji traži kupac, ali je to bolje od onoga što smo do sada radili, da radnici obučavaju radnike. Ako se radi školski, to je nešto novo i obećavajuće, takav polaznik može da zadovolji i kvalitet, i brzinu, i kvantitet", kaže Rankica Panić, vlasnik tekstilne fabrike "Premier".

Obuku za šivače organizuje Centar za promociju evropskih vrijednosti "Europlus" u saradnji sa Zavodom za obrazovanje odraslih RS u sklopu projekta "Obrazovanjem do zapošljavanja". Polaznici će nakon završene nastave i položenog završnog ispita dobiti uvjerenje o osposobljenosti, a najbolji se mogu nadati zaposlenju.

"Nadam se da ću završiti do kraja obuku i da ću se zaposliti u ovoj firmi. Najteže mi je bilo u početku da upravljam mašinom, trebalo je naučiti pravac i da se prave ravni šavovi, ali sada sam već savladala", rekla je Slađana Knežević (22), polaznica obuke koja je završila ekonomsku školu, ali je bezuspješno tražila posao u struci.

U Modriči se 20 polaznika tokom dva mjeseca obučava za izradu gornjih dijelova obuće za potrebe fabrike "Komo".

"Uvijek postoji potreba za ovakvim obukama jer to je pomoć i privedi, ali i nezaposlenim osobama. U Modriči je odabran obućarski sektor, a u Doboju tekstilni zato što su potrebe za zapošljavanjem najveće upravo u ta dva sektora", pojasnio je Marko Radić, projekt menadžer "Europlusa".