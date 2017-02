Prosvjetari pozajmljuju pare da stignu na posao

BANJALUKA - Resorno ministarstvo dužno je prosvjetarima u osnovnim školama u Republici Srpskoj ukupno šest mjesečnih naknada za prevoz, dok jubilarne nagrade, naknade za rođenje djeteta i smrt člana porodice kasne i po pet godina, žale se radnici.

Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS, kazao je da naknada za prevoz kasni šest mjeseci ako se uzme u obzir dug iz 2015. godine.

"U 2015. godini za novembar i decembar nije isplaćena naknada, a i posljednja četiri mjeseca ponovo kasni, tako da ukupno imamo šest mjeseci zaostataka. Ova dva mjeseca u 2015. godini su jednostavno preskočili", kaže Gnjatić.

On je istakao da ga ljudi zovu svakodnevno, da pitaju kada će biti isplaćeno bar nešto i da su veoma nezadovoljni.

"Ne znam više šta da kažem ljudima, kome da ih uputim, ali toliko su nezadovoljni da se na nama istresaju. Kao da smo mi u Sindikatu krivi i dužni. Nadamo se da će uskoro to biti riješeno jer ćemo se u suprotnom potruditi da sindikalno ojačamo i organizujemo proteste, ako treba", kazao je Gnjatić.

Prema njegovim riječima, pored prevoza, godinama kasni isplata jubilarne nagrade, naknade koje se isplaćuju za rođenje djeteta i ostale naknade.

Nemanja V., zaposlen kao profesor matematike i fizike u jednoj banjalučkoj školi, kaže da prevoz nije uplaćen već šest mjeseci.

"I plata kasni, ali po pet dana, to je još izdrživo, ali prevoz nam baš zadaje probleme. Putujem daleko, u pitanju je seoska škola izvan grada, i moram se snalaziti kako znam ako hoću stići na posao", ogorčen je ovaj nastavnik.

Žarko Kovačević, predsjednik Aktiva direktora srednjih škola sarajevsko-romanijske regije, kazao je da je od kolega čuo da ima problema s prevozom za radnike koji rade u osnovnim školama.

"Ono za šta znam iz prve ruke je da kasni, a ono na šta imamo pravo, zaposleni u srednjim i osnovnim školama, jesu jubilarne nagrade, naknade za smrt člana porodice i druge naknade, to sve kasni godinama. Meni, na primjer, još nije isplaćena jubilarna naknada za 30 godina rada, već pet godina je čekam, a u julu ću u penziju", istakao je Kovačević.

On je naveo da se nada da će to uskoro biti isplaćeno, jer su ljudi u situaciji da pozajmljuju pare da stignu do posla.

Iz Odjeljenja za informisanje i informacione tehnologije Ministarstva prosvjete i kulture RS kratko je saopšteno da će sva dugovanja prema zaposlenima u prosvjeti biti izmirena u narednom periodu u skladu s prilivom sredstava u budžet.