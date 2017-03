Studiranje u inostranstvu prilika koja se ne propušta

BANJALUKA - Zalaganjem na fakultetu moja koleginica i ja dobile smo šansu da svoje znanje i iskustvo podijelimo sa drugim studentima na internacionalnoj razmjeni. Dobile smo veliku šansu da napredujemo i učimo sa studentima iz različtih država.

Bilo je lijepo raditi s njima, napredovati i usavršavati dosadašnja iskustva, te upoznati i njihove kulture i običaje, počela je svoju priču Suzana Jovičić (23) iz Teslića, koja je jedna od dvije studentkinje koje su sa Nezavisnog univerziteta Banjaluka u sklopu programa razmjene studenata "Erasmus plus" jedan semestar provele u inostranstvu.

Na univerzitetu primijenjenih nauka u Ludvigshafenu u Njemačkoj studentkinje je dočekao prijateljski nastup svih zaposlenih, kao i kolega studenata, što im je, kažu, probudilo želju da što više napreduju i uspiju.

"Šansa koja mi se pružila pomogla mi je da usavršim engleski jezik, ali to nije kraj, ja upravo završavam drugi stepen njemačkog jezika, zahvaljujući njihovim besplatnim kursevima, koji podstiču njihove studente na dalje usavršavanje", rekla je Suzana, koja ističe kako je upoznavši evropski sistem rada spoznala mnoge nedostatke našega.

"Njihov način rada uključivao je prezentovanje oblasti, interaktivnost, što se znatno razlikuje od našeg principa rada sa studentima. Upoznavši obje strane uvidjela sam znatne razlike i velike nedostatke koje naše obrazovanje ne praktikuje. Standard naše zemlje i zemlje u kojoj sam boravila se razlikuje, ali sam sigurna da se rad sa studentima može poboljšati. Odnos profesor - student je više bio kolegijalan nego autoritativan, što je pomoglo da steknemo samopouzdanje i samim tim brže napredujemo", kaže ona.

Zajedno sa Suzanom na razmjenu je krenula i Nevena Vejić (24) iz Kozarske Dubice. Nevena kao veoma ambiciozna mlada osoba objeručke je prihvatila priliku koja joj se ukazala.

"Za kratko vrijeme smo naučile mnogo o evropskoj i svjetskoj ekonomiji kroz rad sa stručnim i vrlo ljubaznim profesorima i asistentima na ovom fakultetu. U Njemačkoj je sistem obrazovanja veoma dobar, profesori su uvijek na raspolaganju studentima, što nam je i pomoglo da se adaptiramo", priča Nevena i dodaje da im je upravo takav prijem mnogo pomogao da sve predmete koje su slušale polože s najvišim ocjenama.

Pored svih benefita koje su imale, dodatna prednost je što su predmeti koje su tamo položile u potpunosti priznati od strane našeg fakulteta.

"Ovom razmjenom ne postoji apsolutno ništa što smo izgubile, ni najmanju sitnicu, a dobile smo mnogo toga. Sigurna sam da će mi ovo iskusto pomoći u budućnosti za dalje školovanje, a prvi sljedeći korak je plan da apliciram za master studije na fakultetu u Njemačkoj, nakon čega ću naravno raditi na pronalasku posla, ovdje ili u inostranstvu. Predlažem svim studentima da rade, zalažu se, usavršavaju strane jezike i da apliciraju za razmjenu studenata u sklopu 'Erasmus' ili nekog drugog programa", rekla je Nevena.

Da se na razmjeni nije samo učilo, govori i podatak da su Nevena i Suzana tokom pet mjeseci kroz razne edukativne izlete proputovale skoro čitavu Njemačku, a našle su i vremena da obiđu Pariz i Amsterdam.

Program razmjene im je obezbijedio i izdašne stipendije od po 4.000 evra po osobi za pet mjeseci, a osiguran im je bio i smještaj, koji je pronašao fakultet, kao i osoba koja je bila zadužena za rješavanje svih njihovih nedoumica i eventulanih problema.

Dvije studentkinje danas poslije svega kažu kako su bogatije za brdo znanja, nešto samostalnosti, grupu prijatelja i kofer uspomena.

Dekan Nezavisnog univerziteta u Banjaluci, docent dr Saša Čekrlija, istakao je upravo mobilnost studentata i fakultetskog osoblja kao jednu od velikih prednosti bolonjskog procesa.

"Osim studenata, i nastavnici su imali priliku da posjete partnerske univerzitete i tamo steknu važna iskustva. A to je i jedna od osnovnih misija bolonjskog procesa, koji se kod nas u analizama, koliko god ozbiljne bile, ne pominju i mi ih ne uzimamo kao referencu", kaže Čekrlija.

NUBL je od prošle godine partner programu mobilnosti studenata "Erasmus plus", a već ove razmatraju ulazak u novi projekat.

"Postoji program koji se zove MIREES, to je međunarodni magistarski studij. Mogućnosti su velike, a odlazi se u zemlju koja ja najpogodnija za istraživanje master teme koja je prijavljena. Kada se to uspješno završi stiče se diploma koju dodjeljuje fakultet u Bolonji i partnerski univerzitet", rekao je on.

Veliike zemlje, velike razmjena

"Erasmus" kao najuspješniji program studentske razmjene na svijetu postoji već 29 godina. Svake godine više od 230.000 studenata putem njega studira izvan njihovih matičnih zemalja, a skoro tri miliona studenata je učestvovalo u projektu od njegovog početka. No ne ide u svim zemljama jednako, a prema "Erasmus" statistikama samo neke od novijih zemalja članica postižu dobre rezultate. Najviše studenata koji su učestvovali u razmjeni je bilo iz Španije i Francuske, a to su države koje ujedno spadaju u top destinacije. Od novijih zemalja članica jedino je Poljska konkurisala dobrim rezultatom, gledano po ukupnom broju studenata. BiH je kao i druge zemlje u okruženju pri dnu te ljestvice.