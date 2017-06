Web dizajn: Kako da kreirate portfolio zbog koga će vas zaposliti?

Ako planirate da se bavite web dizajnom, vaš portfolio, to jest skup vaših radova, biće jedna od ključnih preporuka za dobijanje poslova. Da biste kreirali web sajtove, važno je da prije svega napravite svoj sajt.

Zakupite hosting i domen koji bi trebalo da odgovaraju vašem imenu ili imenu kompanije – odnosno vašem brendu. Vaš sajt će biti ujedno i vaš portfolio, vaš CV i vaš najbolji posrednik u komunikaciji sa potencijalnim klijentima. Ovo su neki od savjeta koji vam mogu pomoći u tome.

„Obucite se za posao koji želite, a ne za onaj koji imate“

Ova deviza se odnosi i na pravljenje dobrog portfolija. U poslu ćete rijetko imati šansu da radite sajtove u kojima uživate. Zato razmislite dobro o tome kakve sajtove najviše volite i šta najbolje radite. Upravo to i treba da istaknete u svom portfoliju.

Ako ste frilenser, jedan od dobrih načina da lakše dođete do klijenata može da bude to što ćete posebnu pažnju obratiti na specifična tržišta. Primjera radi, ukoliko najviše volite vertikalno orijentisane sajtove, razmislite o tome kojim su kompanijama oni najpotrebniji. To su najčešće sajtovi sa nekretninama ili s turističkom ponudom, te osmislite vaš sajt tako da privlači baš tu ciljnu grupu. Kad svi vaši klijenti pripadaju jednom ili sličnim poslovnim poljima, možete lakše predvidjeti njihove potrebe. Tako se možete dobro pripremiti i prije nego što odete na sastanak sa njima.

I sami postanite brend

Veoma je bitno da istaknete šta je to što vas razlikuje od drugih web dizajnera. Zato je neophodno da i od sebe i svog rada stvorite brend. Posmatrajte sebe kao klijenta. Kao što je za svaki brend bitno da se reklamira na što više načina, tako je i sa vama. Napravite stranicu na Facebooku, nalog na Twitteru, profil na LinkedInu. Ne zaboravite ni Instagram, koji može biti vrlo pogodan za postavljanje print screen svjedočanstava o vašem radu. Dizajnirajte svoj logo, vizitkarte, ikonice i avatare za društvene mreže. Ako niste pretjerano vješti u ovim zahtjevima, bolje je da nađete dizajnera koji će uraditi sve što je potrebno. To vas neće koštati mnogo, a u pitanju je važan aspekt, jer ne želite lošim dizajnom da odbijete potencijalne klijente. Ako je vaš dizajn loš, kako da klijenti od vas očekuju dobro urađen posao?

Manje je više

Ako ste mislili da treba da pokažete sve što ste radili kako biste dokazali da ste sposobni za razne poslove, varate se. Ne prikazujte sve projekte. Među njima sigurno postoje neki kojima niste u potpunosti zadovoljni. Takve sajtove nemojte da stavljate u svoj portfolio. On treba da bude skup samo vaših najboljih radova. Kvantitet ne znači i kvalitet. Bolje da u njemu imate mali broj dobro urađenih sajtova, jer će vaše klijente svakako zanimati i privući ono što je najbolje.

Ispričajte priču

Svi radovi koje unesete u svoj portfolio treba da pričaju priču, bilo vizuelno ili riječima. Na primjer, ako ste radili sajt za lokalni restoran italijanske kuhinje, osim estetike, treba da istaknete i priču koja stoji iza toga: šta takav web dizajn poručuje, koje kvalitete ističe... Web stranice su medij komunikacije, tako da klijenti žele da vide rad kojim zaista nešto poručujete. Uz svaki priloženi primjer rada možete da dodate i studije slučaja. Ako posjetioci i potencijalni klijenti žele da znaju više, omogućite im da kliknu i saznaju pojedinosti o svakom vašem radu. Navedite potrebe klijenata, to na koji način ste ih ispunili i koje ste sve probleme pri tome riješili.

Ne komplikujte

Vaši klijenti će nerijetko biti vlasnici raznih kompanija, a oni najčešće nemaju mnogo vremena. Vrijeme koje su izdvojili ne žele da gube gledajući desetine vaših radova na nepreglednom sajtu. Vaš portfolio treba da pokazuje kristalno jasnu namjeru. Ne pokušavajte da ubacujete komplikovane elemente, ma koliko oni vama djelovali kreativno i posebno. Velike su šanse da na taj način nećete impresionirati klijente. Naprotiv, napustiće vaš sajt i potražiće jednostavnije rješenje. Takve vještine sačuvajte za posebne klijente.

Vi ste bitni za vaš posao koliko i vaši radovi

Kada svojim radom ubijedite klijente da ste baš vi dizajner kakav im treba, poželjet će da vas pozovu ili da saznaju nešto o vama. Zato je važno da podaci potrebni za stupanje u kontakt s vama budu lako dostupni. Poželjno je da budu na vidljivom mjestu i broj vašeg telefona, adresa i elektronska adresa, a možete staviti i linkove ka vašem profilu na Facebooku, Twitteru, LinkedInu i Instagramu.

Takođe je dobro da klijentima bude dostupno i nešto više informacija o vama – kratka biografija, osnovni podaci i vaša slika. Ljudi ne vole da komuniciraju sa „duhovima“. Ne pišite duge biografije sa nepotrebnim podacima. Vaše klijente vjerovatno ne zanima gdje ste odrasli, ali im može biti zanimljivo ako ukratko predstavite način na koji radite i to kako pristupate svakom novom projektu. Ne zaboravite da pomenete certifikate koje imate – nekim klijentima će to biti važan dokaz vaše stručnosti.

Čak i ako ste na početku karijere ili tek planirate da uplovite u vode Web dizajna, dobro je da imate u vidu to da treba da se predstavite klijentima ili potencijalnim poslodavcima. Zato je pogodno da prije svega odaberete edukativni program koji vam omogućuje da tokom edukacije radite i praktično. Vaši prvi radovi možda neće biti najbolji, ali će biti dovoljni da pokažu vaše sposobnosti, kreativnost i maštu.

Certifikati su takođe jedna od dobrih garancija za pronalaženje klijenata na početku karijere. Certifikovani programi postoje i kod nas. Tako, na primjer, školovanjem na ITAcademy, na odsjeku za web dizajn možete steći certifikate Kembridža i Adobea, što je vrlo često dovoljan dokaz stručnosti. Kada jednom počnete da radite i sakupljate radove, moći ćete sve lakše da dolazite do novih poslova i klijenata, bilo da radite u kompaniji ili samostalno.