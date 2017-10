Za deficitarne studije stipendija 2.500 KM

BANJALUKA - Konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa visokoškolskog obrazovanja, u okviru ovogodišnjeg programa podrške mladima, vrijednog više od 1,6 miliona KM, biće raspisan u ponedjeljak.

"Ovogodišnjim gradskim budžetom za stipendiranje predviđeno je 1,6 miliona KM, s tim da će, po procjenama, jedna trećina biti usmjerena za studente", kazali su iz Gradske uprave.

Prema konkursu, dodjeljuju se tri vrste stipendija, a najveća pomoć je predviđena za studente koji su izabrali neka od deficitarnih zvanja, i to mjesečni iznos od 250 KM, a na godišnjem nivou to je 2.500 KM, s obzirom na to da se stipendija isplaćuje samo za vrijeme trajanja školske godine.

"Mjesečna stipendija za studente po socijalnom statusu i školskom uspjehu iznosiće 130 KM. Prema ovogodišnjim pravilima, u deficitarne studije svrstani su elektrotehnika, biologija i fizika", pojasnili su u Gradskoj upravi.

Kako su naglasili, krajem novembra bi trebalo da budu poznati rezultati javnog konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola.

U Odjeljenju za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport rekli su da se na objavu rezultata ovog konkursa čeka malo duže, jer se ove godine za ove stipendije prijavilo 1.300 učenika, i to najveći dio njih po osnovu ostvarenog školskog uspjeha.

Ovi stipendisti po osnovu školskog uspjeha i socijalnog statusa na godišnjem nivou dobiće stipendiju od 800 KM, a 1.600 KM oni koji su izabrali neka od deficitarnih zvanja. Ove stipendije se isplaćuju u mjesečnim tranšama, i to deset mjeseci u godini.