Za dva školarca potrošili prosječnu platu

BANJALUKA - Opremanje dva osnovca u školu roditeljima u RS je iz džepa izbilo cijelu prosječnu platu, pa iako je radostan događaj ispraćati djecu u školske klupe, odrasli se hvataju za glavu jer su novčanici ostali prazni za zimnicu i nabavku ogreva.

Školska groznica kulminira u knjižarama i tržnim centrima, koji se utrkuju u ponudi i akcijskim cijenama.

Pored nabavke udžbenika, trošak za roditelje predstavlja školski pribor, oprema za fizičko vaspitanje, mjesečne karte te nabavka odjeće i obuće.

Ako se tome dodaju ostali septembarski troškovi, poput pripreme zimnice ili drva, plus standarni mjesečni troškovi, jedno prosječno domaćinstvo koje ima školarce u kući u mjesecu najvećih izdataka očekuje finansijski kolaps, a od prosječne plate od 828 maraka nije ostao ni fening.

"Da nema pozajmice ne znam kako bismo pregurali septembar. Ove godine nismo ni išli na more jer imamo dva školarca, kojima moramo obnoviti garderobu, odnosno kupiti patike i trenerke, a i stare torbe zamijeniti", kaže Mara T. iz Banjaluke.

Jeftinije će proći roditelji školaraca prvog i drugog razreda, kojima Ministarstvo prosvjete i kulture RS omogućuje besplatne udžbenike, a za te namjene ove godine izdvojeno je 950.000 KM.

"Prema sadašnjim podacima, ima 9.676 učenika prvih razreda i 10.202 učenika drugih razreda osnovnih škola. Tačne podatke o broju učenika imaćemo kada nam škole dostave godišnje programe rada", navode iz Ministarstva.

Pošto su pred učenicima i novi udžbenici, u koje spadaju i jezici, koji su ujedno i najskuplji, malo toga moći će se iskoristiti od prošlih generacija. Zato je, prema riječima trgovaca, kupovina na nekoliko rata ono za čime često roditelji posežu.

U FBiH situacija je slična, a cijene knjiga razlikuju se po kantonima. Kako su federalni mediji objavili, besplatne knjige dobiće samo prvačići u stanju socijalne potrebe. U tu svrhu iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke osigurano je oko 600.000 KM.

Kako smo saznali od prodavača, knjige se pojedničano u knjižarama u FBiH kreću od 8,5 do 10,5 KM, dok su jezički udžbenici tri puta skuplji.

Školski pribor je takođe neophodan, pa tako manje sveske koštaju od pola marke do 0,80 KM, velike od 1,10 do dvije KM. Cijene ruksaka se kreću od 25 do 80 KM.

Poseban trošak roditeljima predstavalja kupovina obuće i odjeće, pa tako patike koštaju tridesetak KM na pijaci, dok su u radnjama od 50 KM pa nadalje. Komplet trenerka košta od 30 KM u zavisnosti od marke i kvaliteta, hlače su od 25 KM, a majice dugih rukava od 15 KM.

"Za kupovinu odjeće i obuće treba dosta. Nekad se na pijaci moglo jeftinije pazariti, ali sad su mi pijace najskuplje. Radnje znaju imati sniženja tokom ljeta pa tako cijelo ljeto pomalo kupujemo ako nam naiđe nešto povoljno. Kupili smo ljetos jedne duboke patike na sniženju za 36 KM u sportskoj radnji, što mi je jeftinije nego pijaca, gdje je roba nekvalitetna, a cijene su im baš visoke", navela je Banjalučanka Suzana M., koja ima dva školarca.

Ona je dodala da nije sigurna koliko će tačno izaći opremanje djece uzrasta devet i dvanaest godina u školu, ali da će i pored već kupljenih stvari tokom ljeta ipak cijelu avgustovsku platu potrošiti za to.

Podsjećamo, školska godina u RS počinje u petak, a u FBiH 4. septembra.

Cijene knjiga i školskog pribora (u RS)

Udžbenici 88 - 200 KM (zavisno od razreda)

Đačka torba 25 - 80 KM

Pernica 3 - 15,50 KM

Sveska 0,50 - 0,80 KM

Olovka 0,30 - 0,50 KM

Tehnička olovka 0,50 - 6,80 KM

Gumica 0,20 - 3 KM

Blok 0,80 - 1 KM

Drvene bojice 1,20 - 12 KM

Flomasteri 2 - 6 KM

Računaljka 3 - 6 KM

+ odjeća i obuća