Zanima vas web dizajn, ali ne znate odakle da počnete? Predstavljamo vam smjernice za učenje

Web dizajn. Uzbudljiva i fascinantna karijera za sve one koji žele da se bave kreativnim rješavanjem praktičnih problema.

Ipak, sama ideja o početku rada u web dizajnu može da djeluje komplikovano, čak zastrašujuće za one koji su potpuni početnici. Šta zaista treba da znam? Koliko vremena će mi trebati da naučim da pišem kôd? Koja sredstva moram da imam? Kako da se ponašam u komunikaciji sa klijentima?

Sve su to pitanja koja se ponavljaju u glavama početnika. Da postanete profesionalac u domenu web dizajna lakše je nego što možete da zamislite. Upoznat ćemo vas sa nekoliko osnova koje morate da savladate i uskoro ćete biti na putu do uspješne karijere u web dizajnu.

Počet ćemo od tehničke strane. Sve one čudne skraćenice i termini.

1. Vizuelni dizajn

Šta sve dizajniranje uključuje kada je u pitanju digitalni domen može da bude drugačije nego što ste očekivali. U ovom slučaju, principi dizajna su ono što određuje izgled sajta i osjećaj korisnika pri posjećivanju sajta.

On se kreće od proporcija tipografije, grid sistema do teorije boja, a to je vaša šansa da se upustite u stvaranje mud bordova hijerarhije i eksperimentisanje sa web fontovima i paletama boja.

2. UX

UX je skraćenica za korisnički doživljaj ili iskustvo (što je na engleskom User Experience), i odnosi se na to kako se ljudi osjećaju (smireno, frustrirano, uzbuđeno itd) kada koriste sajt. Naravno, vi želite da se korisnici vaših sajtova osjećaju što sretnije. Da biste to uradili, morat ćete da istražite svoje korisnike i stvorite "persone" (profile imaginarnih idealnih korisnika).

Na osnovu toga ćete uraditi šablone stranice i mapu sajta. Shvatit ćete put kojim se korisnici kreću na sajtu u korisničkom toku, šta oni prvo rade. Da li uvijek kliknu pravo na društvene medije? Ili samo traže informacije za kontakt? Na osnovu toga ćete izraditi skice na kojima ćete obilježiti ključne dijelove svake web stranice.

3. Softveri

Kao i svaki zanatlija, da biste radili svoj posao, morat ćete da raspolažete pravim alatima. Zato treba da posvetite određeno vrijeme upoznavanju industrijskih standarda, jer će vam to biti od pomoći u svakom slučaju, a od kritičnog značaja u mnogim situacijama.

Dok projektovanje web sajta sada može da se obavlja direktno u web pretraživaču, alati kao što su Photoshop i Sketch su oni koje skoro svi dizajneri koriste za važne dijelove svog posla, kao što je stvaranje predložaka, dizajniranje sredstava kao što su logotipi ili slike i, naravno, modifikovanje i poboljšavanje fotografija.

4. HTML

Možda niste razmišljali o tome da bi web dizajner trebalo da zna da piše kôd. Danas je to očekivana vještina za većinu dizajnerskih poslova. To je, takođe, najbolji način da sve svoje ideje sprovedete u djela i da izgradite sami web sajt od nule.

HTML je skraćenica za HyperText Markup Language, programski jezik koji se koristi za postavljanje sadržaja na web stranicu i daje mu strukturu.

5. CSS

HTML-ov partner, CSS ili Cascading Stile Sheets, jeste kôd koji govori pretraživaču kako da formatira i stilizuje HTML za web stranice. Drugim riječima, to je ono što čini da sav tekst i drugi sadržaj dobro izgleda. Sa CSS-om, možete da podesite boje, promijenite fontove, ili dodate prelijepu pozadinu.

I još mnogo toga. On vam omogućuje da vaš dizajn stvarno zasija i pomaže da ostavite svoj kreativni pečat na svakom web sajtu koji ste kreirali.

6. JAVASCRIPT

Iako možete da pišete kôd za svoje projekte koristeći samo HTML i CSS, ako možete da programirate i pomoću JavaScripta, imat ćete veliku prednost u odnosu na konkurenciju. JavaScript vam omogućuje da statičke elemente na svom sajtu učinite interaktivnim.

Zamislite stranicu na Tviteru koja se automatski ažurira, sajtove koji izgledaju drugačije kada ste prijavljeni, slike koje se smjenjuju automatski i više od toga.

Ne dajte se uplašiti količinom zahtjeva. Sve ove vještine danas možete da steknete relativno brzo na edukativnim programima koji su dostupni i kod nas. Ne morate da imate nikakva prethodna znanja i iskustva da biste započeli obuku. Više o takvoj obuci možete da saznate na ovom linku.