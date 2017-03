Znanjem žele pomoći RS

BANJALUKA - Da vrijedno učenje i rad ne ostaju bez nagrade, svjedoče mladi talenti, stipendisti Fonda "Dr Milan Jelić", koji su zahvalni za podršku i žele ostati u Republici Srpskoj i stečenim znanjem joj pomoći.

Predstavljamo troje studenata koji su, prema nedavno objavljenoj rang-listi konkursa Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, ostvarili pravo na stipendije Fonda "Dr Milan Jelić". Kako kažu u Fondu, naredne sedmice stipendisti će potpisati ugovore, dok će isplata stipendija početi krajem marta ili s prvim danima aprila.

Stefan Fešiš (24) iz Prnjavora

On je student treće godine na Poljoprivrednom fakultetu u Banjaluci s prosjekom 9,86 i već drugu godinu zaredom je stipendista Fonda "Dr Milan Jelić". On kaže:

"Ova stipendija znači mnogo kako meni, tako i mojoj porodici. Ne samo da rasterećuje kućni budžet, nego predstavlja i priznanje, podstrek za dalji rad i trud. Inače, pored fakulteta treniram i tekvondo već deset godina i nosilac sam crnog pojasa prvi dan. Ipak, fakultet mi je na prvom mjestu pa onda ostalo. Sa dobrim planom i organizacijom sve se može postići. Planiram ostati u RS ako bude mogućnosti za zapošljavanje. Naša zemlja ima veliki potencijal što se tiče poljoprivrede, a ako ništa, pokušaću s vlastitom proizvodnjom. Prvo planiram upisati master studije u Banjaluci ili, ako se ukaže prilika, negdje u inostranstvu".

Jelica Rastoka (22) iz Banjaluke

Student je četvrte godine Ekonomskog fakulteta u Banjaluci. Od početka školovanja uvijek je težila ka tome da bude najbolja i ima prosjek deset. O stipendiji kaže:

"Preponosna sam na činjenicu da sam stipendista Fonda, da me država vrednuje, prepoznaje moj trud i rad i da me podržava. Ovo ujedno nije prvo priznanje koje mi Republika Srpska daje. Zahvaljujući dugogodišnjem radu, učenju i pokazivanju rezultata na domaćim i inostranim takmičenjima, sajmovima, konferencijama, vlasnik sam i diploma koje su čak jedinstveno i unikatno izdate, a tu su i brojni drugi znakovi pažnje. U istoriji mog fakulteta ne postoji nijedan student koji je diplomirao sa svim desetkama, tako da želim biti osoba koja će se sa svojim prosjekom upisati u istoriju Ekonomskog fakulteta. Planiram živjeti i raditi u RS, a inostranstvo me privlačno za odlaske na stručno usavršavanje".

Jovan Blanuša (23) iz Vlasenice

Kada su u pitanju studenti drugog ciklusa s prosjekom 10, on je prvi na listi Fonda "Dr Milan Jelić". Studira elektroniku na "Ecole Polytechnique Federale de Lausanne" univerzitetu u Švajcarskoj. Za stipendiju kaže:

"Samim tim što sam prvi na listi za ovu stipendiju, veoma mi znači kao podsticaj za dalji rad. To mi znači i da se cijeni moj trud koji ulažem. Zbog troškova života u Švajcarskoj, koji su visoki, stipendija mi ne može pokriti sve, ali omogućava značajno rasterećenje. Po završetku studija planiram u početku ostati u inostranstvu na doktoratu ili da radim na nekom istraživanju u industriji. Kada sakupim dovoljno iskustva i ako to situacija bude dozvoljavala, naravno da bih volio da svojim stečenim znanjem pomognem Republici Srpskoj".

I ciklus u RS/BiH 9 mjeseci po 400 KM (mjesečno)

I ciklus - region 9 mjeseci po 500 KM (mjesečno)

I ciklus - inostranstvo 9 mjeseci po 800 KM (mjesečno)

II ciklus godišnje 5.000 KM

III ciklus godišnje 10.000 KM