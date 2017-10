iPhone X: evo zašto je ovo najbolji ajfon do sada

Svijet se upoznao sa novim ajfon telefonom.

Ajfon 10 (IPhone X), kako su ga nazvali, donosi veliki broj novih, zanimljivih opcija, koje ga podižu za rang iznad ostalih telefona. Kao što vjerovatno znate, to je samo jedan od tri nova modela koje je Epl (Apple) predstavio, pored 8 i 8+ varijante. Mnogi tvrde da će se ona posebno dopasti dizajnerima, pa smo istraživali šta je to što im može koristiti. Evo do čega smo došli.

Dostupnost

Za razliku od modela 8 i 8 plus, koji su već od danas dostupni da se naruče, iako će u prodaji biti tek nešto kasnije, model 10, odnosno X, biće dostupan tek od 27. oktobra. Na američkom tržištu će koštati 1000, odnosno 1200 dolara, u zavisnosti od opsega memorije za koju se opredijelite.

Iako zvuči pomalo nedostupno, stručnjaci tvrde da je ovo vjerovatno najnapredniji model Eplovih telefona, pa je samim tim cijenovni rang i opravdan. Svakako, moraćemo da sačekamo da bismo vidjeli koliko će ovaj model koštati na našem tržištu.

Izdržljivost

Jedna od najvećih mana ajfon telefona, kao i većine pametnih uređaja posljednjih nekoliko godina, jeste upravo staklo koje se lomilo pri prvom udarcu, u sitne komadiće. Sada ajfon 10 dolazi sa potpuno novom tehnologijom stakla i nerđajućeg čelika, koja ga čini vjerovatno najizdržljivijim modelom Eplovih telefona koji je do sada proizveden.

Također, kvalitet rezolucije i samog ekrana je bolji od svega što smo do sada vidjeli, kao i mogućnost prilagođavanja boja vašoj okolini i nivou osvjetljenosti prostora u kom se nalazite.

Prepoznavanje lica

Jedna od funkcionalnosti o kojima se najviše govori u posljednje vrijeme jeste i otključavanje na osnovu prepoznavanja lika. Ova napredna tehnologija mapira tačke vašeg lika i na osnovu dobijenih informacija to koristi kako bi vam omogućila da otključate ekran.

Ovaj sistem je izuzetno napredan, pa ne morate brinuti da li neko može iskoristiti vašu fotografiju ili napraviti grimasu ili masku: telefon će prepoznati samo vas.

Kamera

Modeli ajfon 8 i 8 plus su znatno unaprijedili svoje kamere, međutim, model 10 zaista donosi nešto novo. Kvalitet fotografija se može vrlo lako uporediti sa onima izrađenim profesionalnim foto-aparatom, a to se odnosi kako na osnovnu, tako i na prednju kameru.

Sada možete praviti „selfi” fotografije sa fantastičnim kadrovima, sa dubinom i sijenkama kao što biste očekivali od kvalitetnog sočiva. To znači da će tehnologija prepoznati vaš portret i izdvojiti ga iz okoline, pa ćete dobiti efekat „odskakanja” i trodimenzionalnosti. Kada je riječ o snimanju, reći ćemo vam samo da je kvalitet video-snimaka 4k.

Dakle, istina je, ovaj telefon je zaista nešto što prevazilazi i brojne računare, a da ne govorimo o smartfonima koje danas možemo pronaći na tržištu.

Za koga je iPhone X?

Za prosječnog korisnika vjerovatno nema potrebe za ovako moćnim telefonom, ali postoji nekoliko zanimanja kojima je za rad neophodan telefon ovakvog ranga. Među njima su i oglašivači, programeri mobilnih aplikacija, kao i dizajneri.

Programiranje za mobilne telefone je složen zanat, ali je moguće naučiti ga relativno brzo. Ipak, ako se opredijelite za digitalne, kratke kurseve, ne očekujte čudo. Umjesto toga, birajte kvalitetne ustanove, sa provjerenim profesorima.

Ako ste se opredijelili za ovu struku, upišite mobilno programiranje i uskoro ćete i vi u ruci držati ajfon 10 (iPhone X) i koristiti njegov potencijal na pravi način.