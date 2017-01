Alabama: Talačka kriza u banci, pokušaj pljačke

TASKALUSA -- Najmanje jedna naoružana osoba, koja navodno želi da opljačka banku, drži nepoznat broj talaca u Kredit Union banci u Taskalusi u Alabami.

Prema prvim informacijama, među taocima su zaposleni u banci, saopštila je policija.

Banka se nalazi u blizini univerziteta koji je zatvoran nakon dojave o pljački.

Hostage situation at Alabama Credit Union on Paul W. Bryant still an active scene. pic.twitter.com/Ai7IU07IAf

#BREAKING: New pictures coming in from the scene of hostage situation at Alabama Credit Union in Tuscaloosa. pic.twitter.com/tw4a20QxpF