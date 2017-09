Alarmantan grafikon koji prikazuje raspon zračenja u slučaju lansiranja Kimovih raketa

PJONGJANG - Kao "odgovor na pitanja", na društvenim mrežama je objavljen grafikon koji ukazuje na očekivani raspon radio-aktivnog oblaka koji bi bio rezultat lansiranja nuklearnih bojevih glava Sjeverne Koreje preko Tihog okeana.

Iako je sve prilično alarmantno, reakcije nekih ljudi na mrežama su bile prilično grube.

Simulaciju je na Twitteru objavio Lasina Zerbo, šef "Dogovora o opštoj zabrani nukelarnih testova", koja ima zadatak da prati testove oružja. Zerbo ju je nazvao "grubom simulacijom" oblaka radio-izotopa iz "hipotetičkog atmosferskog raspada" preko Pacifika.

U grafici nisu dati dodatni podaci, niti su predočene opasnosti koje takav oblak može imati po ljudsko zdravlje. Zerbo je kasnije pojasnio da je to "jednostavno gruba simulacija" koju je objavio ka odgovor na brojna pitanja.

Neki ljudi sa mreža nisu baš bili zadovoljni odgovorom, a jedan od korisnika je to nazvao "dovođenjem u zabludu" rekavši da će "ljudi sve protumačiti kao kataklizmu".

Profesor sa Harvarda kaže da bi ljudi mogli da pomisle da se radi o običnim oblicima.

Sve se dešava dok Vašington i Pjongjang vode verbalni rat, a Donald Tramp obećava "uništenje Sjeverne Koreje" ukoliko se SAD odluče za vojno rješavanje krize.

Njegovo upozorenje uslijedilo je nakon što je sjevernokorejski ministar spoljnih poslova Ri Jong Ho rekao na Generalnoj skupštini UN da Trampove uvrede upućene Kim Džong Unu iziskuju "neizbježnu posetu sjevernokorejskih raketa teritoriji SAD".

Prema Riju, "najjača eksplozija atomske bombe" bila bi "jedini mogući i najbolji odgovor" Sjedinjenim Državama.

Odgovarajući na ove komentare, Tramp je na Twitteru rekao kako rukovodstvo Sjeverne Koreje "neće još dugo", dok je Kima nazvao "malim Raketašem".

Vjeruje se da je Sjeverna Koreja sprovela šest nuklearnih testova, a za najnoviji se smatra i da je najjači. Grupe za praćenje procjenjuju da je test-eksplozija iz 3. septembra bila 16 puta jača od bombe koja je uništila Hirošimu u avgustu 1945. godine.

