Američki avion prinudno sletio u Portugalu

PORTO - Let Amerikan erlajnsa od Njujorka do Barselone prinudno je sletio u Porto zbog tehničkih problema, saopštile su Uprave španskih i portugalskih aerodroma.

Predstavnici aerodroma su rekli Asošijejted presu (AP) da je pilot leta AAL66 tražio odobrenje za prinudno slijetanje, da bi se zatim avion spustio u Porto bez daljih problema.

Avion je pregledan i nije mu odobreno da nastavi let do Barselone, ali nisu saopšteni detalji tehničkih problema uslijed kojih je došlo do prinudnog slijetanja.

Svih 151 putnika i 11 članova posade iz aviona Boing 767-300 prvo su smješteni u hotele, da bi im zatim Amerikan erlajns organzovao čarter let kako bi nastavili put

