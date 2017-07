Američki bombarderi kao odgovor na raketne probe

SEUL - Dva američka bombardera "be-1be" preletjela su jutros Korejsko poluostrvo nakon nedavnih raketnih proba Sjeverne Koreje, saopštilo je američko vojno vazduhoplovstvo.

Sjeverna Koreja je krajem sedmice izvršila uspješnu probu interkontinentalnog balističkog projektila /ICBM/ kojim je pokazala da je u njenom dometu kontinentalni dio SAD.

U saopštenju se navodi da je let bombaredera bio direktan odgovor na nedavnu raketnu probu i ispaljenje projektila "Hvanskong-14".

Bombarderi su poletjeli iz američke vazduhoplovne baze na ostrvu Gvam i tokom vježbe pridružili su im se borbeni avioni Japana i Južne Koreje.

Američki predsjednik Donald Tramp izrazio je razočaranost Kinom jer nije učinila ništa da spriječi program naoružanja Sjeverne Koreje.

Tramp je u poruci objavljenoj na društvenoj mreži "Tviter" naveo da neće dozvoliti da Kina ne čini ništa prema Sjevernoj Koreji.

Njegov komentar objavljen je dan nakon što je Pjongjang izvršio svoju drugu probu interkontinentalnog balističkog projektila /ICBM/ u proteklih mjesec dana.

Pjongjang je potom saopštio da je proba pokazala da je cjelokupna teritorija SAD u dometu njihovog naoružanja.

Kina je juče osudila sjevernokorejski raketni test i zatražila je uzdržanost svih strana.

Američki državni sekretar Reks Tilerson izjavio je u subotu da Vašington nikada neće prihvatiti nuklearno naoružanu Sjevernu Koreju i pozvao sve države da zauzmu snažan stav prema Pjongjangu zadržavanjem i pooštravanjem sankcija UN.

Tilerson je rekao da su Rusija i Kina "ekonomski omogućile razvoj nuklearnog oružja i balističkog raketnog programa Sjeverne Koreje" i da imaju "jedinstvenu i posebnu odgovornost za sve veću prijetnju regionalnoj i globalnoj stabilnosti".

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet...

...they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem!