Američki liberali se pripremaju za apokalipsu

Onog popodneva kada je Tramp objavio pobjedu, Kolin Von (31) iz grada Indipendens, u državi Misuri, ulogovao se na Facebook i pokrenuo grupu "Liberal Preppers", koja iz dana u dan ima sve više pratilaca.

Cilj ove grupe, kako je Von napisao, jeste da se "u kombinaciji mozga i srca pripremi na period kada će progresivni način života nestati, a samim time i liberali".

U roku od samo nekoliko dana ovaj pokret je dobio 1.000 članova. Danas ih ima već duplo više. Prema definiciji grupe, ona je namijenjena liberalima koji nakon Trampove pobjede treba da se pripreme za prirodnu katastrofu, teroristički napad ili bilo kakvu drugu nepredvidivu katastrofu.

"Sa Obamom se nismo toliko bojali nuklearne katastrofe. Sa Trampom ta opasnost postaje daleko realnija", kaže Von za "Business Insider".

Još oktobra 2016. godine Von je sa suprugom počeo da skladišti namirnice poput proteinskih pločica, riže, kikirikija, kompleta za prvu pomoć, baterija, toaletnog papira, konzervirane hrane, te lijekova, kako bi spremni dočekali apokalipsu, koju očekuju.

Njegov pokret "Liberal Preppers" je samo jedan od nekoliko sličnih pokreta širom Amerike koji se ubrzao šire, a čiji je osnovni cilj priprema za apokalipsu. Jedan od članova, Set, na njihovoj Facebook stranici je objavio fotografiju prikupljenog voća i povrća, koje će pripremiti za "crne dane", dok je drugi, Meni, postavio fotografije grijalice na kerozin i ostale opreme koja će mu koristiti u slučaju nestanka struje.

Stejsi, jedna od članica ove grupe i samohrana majka sina koji ide u predškolsko, kaže da je odlučila da se pridruži jer je zabrinuta za obrazovanje svog sina, posebno nakon što je Betsi DeVos postala sekretar za obrazovanje.

"Nisam sigurna, ali mislim da će doći do promjene u nastavnom procesu. Ali, jedno što neću dozvoliti jeste da moje dijete uče njihovoj propagandi."

Von naglašava da njegova grupa nije dio American Preppers Networka (APN), jer su oni konzervativci, dok je Vonova grupa prvenstveno liberalna. On dodaje da je njihov najveći strah od terorističkog napad na Ameriku, jer vjeruje da je Trampova administracija, došavši na vlast, momentalno povećala opasnost od napada.

"Ako me pitate kakva je kataklizma najizglednija, onda bih rekao da će to biti incident čiji će uzrok biti Tramp, a koji će dovesti do propasti našeg društva", kaže Von na kraju. Inače, kada je riječ o American Preppers Networku (APN), onda su oni daleko organizovaniji i imaju više od tri miliona članova. Globalisti ih mrze, jer su dobro organizovani, ali i nezavisni u svom djelovanju. Ovi su ljudi cijeli život podredili spremanju za kraj svijeta za koji se nadaju da će ga oni izbjeći jer su se pripremili. Tako mnogi od njih grade podzemne bunkere, hiljade dolara ulažu u zalihe hrane, vode i svega što im je potrebno da prežive.

