Američki mediji strahuju da su Rusi mogli postaviti bubice u Trampov kabinet

VAŠINGTON - Sastanak ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova i američkog predsjednika Donalda Trampa, iza zatvorenih vrata, privukao je veliku pažnju medija, a rusko ministarstvo je prvo na svijetu objavilo fotografije iz Ovalnog kabineta.

Kao odgovor na negodovanja američkih medija zato što su ruski mediji objavili fotografije sa sastanka Donalda Trampa i Sergeja Lavrova, Bijela kuća je saopštila da su i ruski i američki mediji prisustvovali sastanku.

Ono što je tu seriju fotografija učinilo još intrigantnijom je prisustvo sastanku ruskog ambasadora u SAD Sergeja Kisljaka, ključne figure u istrazi veza Trampove administracije sa Rusijom.

​Nakon što je fotografija dopisnika TASS-a postala javna, američki novinari su potražili objašnjenje u teorijama zavjera, piše "Sputnjik".

Dopisnik "NBC NEWS“ Andrea Mičel, koju je Lavrov prošlog mjeseca iskritikovao zbog ponašanja, kritikovao je prisustvo TASS-a u Ovalnom kabinetu.

"Rusi djeluju globalno dok su mediji Bijele kuće ostali ispred vrata. To je bez presedana“, rekla je Mičel.

These photos of Trump-Russia meetings are courtesy solely of Russian MFA because no US press allowed in. pic.twitter.com/PI4cSPIqvG