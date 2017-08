Amerika, Australija i Japan: Kina nas sve više iritira

MANILA - SAD, Australija i Japan osudili su Peking zbog izgradnje vještačkih ostrva i militarizacije Južnog kineskog mora.

Oni su to učinili za razliku od sve ravnodušnijeg odgovora zemalja Jugoistočne Azije na pitanje koje mnoge sve više iritira.

U zajedničkom saopštenju izdatom nakon što su se njihovi ministri spoljnih poslova sastali na marginama foruma Asocijacije zemalja Jugoistočne Azije (ASEAN) u Manili, SAD, Japan i Australija uputili su primjetno oštrije kritike Pekingu u poređenju sa "razvodnjenim" saopštenjem zemalja članica ASEAN-a, prenosi AFP.

Kritikujući "potraživanje teritorija, izgradnju vještačkih ostrva, militarizaciju spornih dijelova" u Južnom kineskom moru, na koje prava polaže više zemalja, ovaj trio je saopštio da dugo odlagani kodeks ponašanja u vezi sa spornim morem mora biti "pravno obavezujući, smislen i efikasan".

Francuska agencija primećuje da takvih zahtijeva nema u saopštenju ASEAN-a.

Tri zemlje su, takođe, pozvale Kinu i Filipine da poštuju prošlogodišnju odluku međunarodnog arbitražnog suda kojom je odbačena većina prava koje Pekinga polaže na to more.

Kina polaže prava na skoro cjelokupno Južno kinesko more, preko kojeg se godišnje preveze roba u vrijednosti od pet biliona dolara i za koje se vjeruje da sadrži pozamašna ležišta nafte i gasa. Međutim, na dijelove istog mora polažu prava i Vijetnam, Filipini, Malezija i Brunej - koji su svi u sastavu 10-članog ASEAN-a - i, uz njih, Tajvan.

Peking je proteklih godina uspio da oslabi regionalni otpor dodvoravajući se nekim članicama ASEAN-a, ocjenjuje francuska agencija.

To je, ocjenjuje AFP, juče došlo do izražaja kada su ministri zemalja tog bloka, na bezbjednosnom forumu u Manili, izdali "mlako" saopštenje o sporu vezanom za Južno kinesko more i saglasili se sa uslovima Pekinga za pregovore s tim u vezi.

Kina insistira na tome da kodeks ponašanja između nje i članica ASEAN-a u vezi sa spornim morem ne smije biti pravno obavezujući.

Što se tiče SAD, Australije i Japana, koje se protive kineskoj izgradnji ogromnih vještačkih ostrva u Južnom kineskom moru za koja strepe da bi se mogla koristiti kao vojne baze, Kina naglašava da te tri zemlje ne bi trebalo da se miješaju u, kako navodi, njene čisto bilateralne odnose sa susjedima.

Inače, Filipini su bili među najglasnijim kritičarima Kine i protiv nje su podnijeli tužbu tribunalu koji podržavaju UN, ali je poslije izbora Rodriga Dutertea za predsjednika prošle godine Manila umanjila značaj presude protiv Kine u korist otopljenja odnosa s Pekingom, što joj je donijelo ponude kineskih investicija i pomoći vrijedne milijarde dolara, napominje AFP.