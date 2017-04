Amerika bacila "Majku svih bombi" na Afganistan

VAŠINGTON - Američka vojska bacila je najveću bombu koju ima u svom arsenalu na Avganistan.

Sjedinjene Američke Države upotrebile su najmoćniju nenuklearnu bombu u borbenim uslovima, a cilj su im bili teroristi ID-a u Avganistanu, saopštio je Pentagon, prenosi Sputnjik.

„Napad je izveden danas u oblasti Ačin u provinciji Nangarhar. Cilj su bili teroristi ID-a, njihovi sistemi tunela koje su koristili za premještanje. Upotrebljena je bomba GBU-43“, rekao je predstavnik Pentagona.

On je potvrdio da je bomba najjača nenuklearna municija koju su SAD ikada upotrijebile.

Prema njegovim riječima, bomba je bačena iz aviona MS-130. Njena masa je 9,5 tona.

U.S. military statement on GBU-43 bomb used against ISIS in Afghanistan: "U.S. Forces took every precaution to avoid civilian casualties." pic.twitter.com/sWKRMhStvc