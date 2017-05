Amerikanci peticijom traže da se Tramp izvini premijeru Crne Gore

VAŠINGTON - Nakon što su svjetski mediji objavili vijest da je američki predsjednik Donald Tramp odgurnuo premijera Crne Gore Duška Markovića prilikom obilaska novog sjedišta NATO-a u Briselu, američki građani su pokrenuli peticiju kojom traže da se Tramp izvini Markoviću, prenijela je RTCG.

Peticija je pokrenuta na portalu "We the people“, a da bi ona bila dostavljena Bijeloj kući do 24. juna potrebno je prikupiti 100.000 potpisa. Do sada je peticiju potpisalo 89 građana SAD.

CNN je objavio tekst sa videom "Pogledajte kako je Tramp odgurnuo premijera u stranu“, dok je BBC naveo da se Tramp progurao pored premijera Crne Gore.

CNN navodi da je Tramp imao još čudnih momenata u Briselu, uključujući i čudno rukovanje sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom.

Istovremeno, portal "Bazfid“ organizovao je anketu. Skoro svi čitaoci tog portala, njih 95 odsto, smatraju da je Tramp namjerno odgurnuo Markovića.

U peticiji koju su pokrenuli američki građani traži se od Trampa da uputi pismeno izvinjenje Markoviću.

"Ovo je sramota za naš narod i užasan čin pred premijerom države i svim članicama NATO-a. Tramp mora odmah da se izvini svim NATO članicama zbog svog ponašanje“, navodi se u peticiji.

Američki "Komedi central“ objavio je satirični snimak na kojem Tramp drži konferenciju za novinare u sjedištu NATO-a, a prije toga se gura do svog mjesta riječima: "Izvinite, sklonite mi se sa puta. Amerika ide prva“.