Anketa pokazala: Britanci žale što su glasali za Brexit

LONDON - Većina Britanaca po prvi put, žali zbog rezultata referenduma od 23. juna 2016. godine u korist izlaska iz Evropske unije, po anketi YouGov objavljenoj u dnevniku Times.

Odgovarajući na pitanje "Mislite li da je Velika Britanija bila u pravu kad je glasovala za izlazak iz EU", 45 odsto ispitanika žali zbog odabira Brexita, 43 odsto ga odobrava a 12 odsto ih je neodlučno, dodaje se u anketi provedenoj u utorak i srijedu među 1590 odraslih osoba.

Prvi put većina misli da je to bio loš izbor

"To je prvi put da većina osoba kaže kako je referendum doveo do lošeg rezultata", ističe Times ocjenjujući da to pokazuje kako ta tema "i dalje dijeli zemlju".

Anketa upućuje na to da je 85 odsto osoba koje su glasale za izlazak iz EU i dalje zadovoljna svojim izborom, dok 89 odsto pristalica EU misli i danas da je referendum trebao završiti drukčije.