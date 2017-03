Antverpen: Pokušao kolima da uleti u šoping zonu

ANTVERPEN - Belgijske bezbjednosne snage pronašle su više vrsta oružja u automobilu francuskog državljanina, obučenog u kamuflažnu odjeću, koji je pokušao da kolima u punoj brzini uleti u šoping zonu u belgijskom lučkom gradu Antverpenu, prenosi AFP.

Federalno tužilaštvo te zemlje je navelo da je pronađena puška, oružje koje ima sječiva i boca sa tečnošću koja još nije identifikovana.

"Osumnjičeni je Muhamed R., rođen 8. maja 1977, francuski je državljanin i živi u Francuskoj", saopštilo je tužilaštvo.

Šef antverpenske policije Serž Mujters je objavio prethodno da je muškarac sjevernoafričkog porjekla.

"Vozilo sa francuskim tablicama pokušalo je da u punoj brzini uđe u Meir (ulicu poznatu po šopingu). Muškarac u kamuflažnoj odjeći je odveden", kazao je Mujters na konferenciji za medije.

On je naveo da su "pješaci morali da skoče u stranu".

"Zahvaljujem u ime cijelog Antverpena vojnicima koji su intervenisali, policijskim službama i snagama za specijalne intervencije", rekao je Mujters.

AFP podsjeća da je ovaj napad uslijedio dan nakon napada ispred britanskog parlmenta u kojem su ubijene tri osobe i napadač, na godišnjicu napada u Briselu u kojima je prošle godine stradalo 32 ljudi.

BREAKING terror alert in #Antwerpen #Belgium suspicious car found with french plates bomb squad #Dovo has been called bomb & guns found pic.twitter.com/Viser68Due