Asanž lično upozoravao Stejt department na hakerski napad?

VAŠINGTON - Glavni i odgovorni urednik sajta "Vikiliks" Džulijan Asanž lično je upozoravao Stejt department da je njihova služba podvrgnuta hakerskom napadu, navodi se u odlomku dokumentarnog filma "Rizik" koji će biti prikazan na televiziji "Šoutajm".

"Film počinje neobičnim telefonskim pozivom Asanža, on pokušava da nazove državnog sekretara Hilari Klinton (koja je bila na čelu Stejt departmenta od januara 2009. do februara 2013. godine), da razgovora sa Stejt departmentom da bi ih upozorio da su na internetu objavljene njihove šifre i dokumenta", izjavila je režiserka dokumentarnih filmova Lora Poitras.

Na snimku se vidi kako Asanžova pomoćnica vjerovatno poziva američku ambasadu tvrdeći da ima hitnu poruku, a zatim daje slušalicu glavnom uredniku "Vikiliksa".

"Želim da bude jasno: mi nemamo problem — vi imate problem", rekao je Asanž.

Ovaj telefonski poziv mogao je da se desi u periodu od decembra 2010. do decembra 2011. godine.

Prema podacima iz otvorenih izvora, u novembru 2010. godine Ministarstvo pravde SAD pokrenulo je istragu protiv "Vikiliksa" zbog objavljivanja materijala koje je predao Čelsi Mening.

Catch a #BTS moment of #JulianAssange calling the State Department to speak to #HillaryClinton.#Risk premieres Saturday at 9p on #Showtime. pic.twitter.com/cfn3Y6mLMf