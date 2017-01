Asanž traži garancije od SAD

LONDON - Osnivač Vikiliksa Džulijan Asanž prekršio je obećanje da će napustiti ambasadu Ekvadora ukoliko SAD pomiluju uzbunjivača Čelsi Mening.

Prema pisanju britanskog Indipendenta, Asanž bi mogao da ode u SAD, ali samo ako dobije garancije od američkog Ministarstva pravde sa kojim optužbama bi mogao da se suoči, ukoliko se suoči.

Asanž je kazao da su njegovi advokati kontaktirati američko Ministarstvo pravde kako bi vidjeli da li bi dogovor mogao da se sprovede.

"Kontaktirali smo Ministarstvo, ali nismo čuli odgovor od njih. Lopta je u njihovom dvorištu. Ukoliko sređivanje stvari uključuje odlazak u SAD kada se zaštite moja prava, onda ćemo o tome razgovarati", rekao je Asanž za internet emisiju Peston šou.

Upitan da prokomentariše uticaj tog uzbunjivačkog sajta na ishod američkih izbora, nakon objavljivanja hiljada mejlova Hilari Klinton, Asanž je kazao da je Vikiliks samo objavio "autentične riječi" kandidata demokrata Hilari Klinton.

"Ljudi su čitali šta je ona rekla i nije im se svidjelo. Nije im se svidjelo kako je namjestila primarne izbore protiv Bernija Sandersa", rekao je Asanž.

Govoreći o tome da li je pomogao Donaldu Trampu da uđe u Bijelu kuću, Asanž je kazao da Vikiliks ne govori ljudima kako da tumače mejlove ili kako da glasaju.

"To je stvar Amerikanaca. Ukoliko su Amerikanci odlučili da prednost daju Donaldu Trampu, to je njihova odluka", rekao je on i dodao da je 100 odsto siguran da rusko hakovanje nije imalo ikakvu ulogu u pribavljanju mejlova Hilari Klinton.

On je dodao i da je Vikiliks zvao Trampa više puta da objavi svoje poreske prijave - tri puta tokom predsjedničke kampanje i dva puta nakon izbora.

Asanž je osporio i tvrdnje da Tramp želi da ugasi novinarstvo, zasnovane na osnovu njegovih stalnih ispada protiv "lažnih vijesti".

"Tramp nije neprijateljski nastrojen prema novinskim organizacijama, već prema njihovom izvještavanju. Razumijemo da partizanska priroda novinarstva dolazi do izražaja", rekao je Asanž.

Australijski programer potražio je utočište u ambasadi Ekvadora u Londonu kako bi izbjegao da bude izručen Švedskoj, gdje ga traže zbog navodnog silovanja.

On strahuje da bi Švedska nakon toga mogla da ga isporuči SAD zbog "optužbi za špijunažu".

Nakon što je Vikiliks objavio materijal, koji se odnosi i na rat u Iraku, a koji je dostavila Čelsi Mening, američki zvaničnici započeli su istragu protiv Asanža.

Krajem prošle godine Asanž je kazao da će se predati američkim zvaničnicima ukoliko Barak Obama pomiluje Čelsi Mening, koja se nalazi u zatvoru na izdržavanju kazne od 35 godina, međutim u posljednjim danima svog mandata bivši predsednik Barak Obama pomilovao je više zatvorenika, među kojima je bila i Mening.

(NN, tanjug)