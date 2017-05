Auto uletio među pješake na Tajms skveru, jedan poginuo, 20 povrijeđenih

NJUJORK - Vozilo je u punoj brzini uletjelo među pješake na Tajms skveru u Njujorku, najmanje jedna osoba je poginula, a 20 povrijeđeno, prema podacima Si-Bi-Es njuza (CBS news).

Gradonačelnik Njujorka Bil de Blazio rekao je da je vozač koji je automobilom udario u pješake u centru Njujorka, državljanin SAD i bivši pripadnik američkih vojnih snaga.

On je dodao da je u ovom incidentu poginula jedna osoba, a 23 su povrijeđene.

Policijski komesar DŽejms O` Nil rekao je da je vozač Ričard Rohas /26/ iz NJujorka.

On je dodao da je Rohas već dva puta privođen zbog vožnje u pijanom stanju.

Times Square just went nuts. People screaming and running, the place is swarming with emergency vehicles and cops. People injured. WTF pic.twitter.com/oqQFcr75Uh — Josh Silverman (@Bad_Episode) May 18, 2017

What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr — gb (@gb__) May 18, 2017

Man run over by car at 42nd/7th. Others injured by vehicle on sidewalk. #attack #timessquare pic.twitter.com/onvLUEKSKY — David Shuster (@DavidShuster) May 18, 2017

Sekretar za štampu Bijele kuće objavio je na Tviteru da je predsjednik SAD Donald Tramp dobio obavještenje o današnjem napadu na Tajms skveru, prenosi Rojters.

Jedan zvaničnik Vlade SAD kaže da za sada nema indikacija da je napad bio terorističke prirode.

(b92)