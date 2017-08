Autor Trampovih memoara: Gotov je, do jeseni podnosi ostavku

VAŠINGTON - Da bi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp mogao da podnese ostavku u narednim mjesecima sad je već teza o kojoj se ozbiljno govori.

Sve je počeo nakon što je autor Trampovih memoara "The Art of the Deal" Toni Švarc na Twitteru napisao kako će Tramp podnijeti ostavku prije nego što mu kongres ne ostavi nikakav drugi izbor.

"Trampov mandat je praktično gotov. Iznenadilo bi me kad bi izdržao do kraja godine. Daće ostavku do jeseni, ako ne i ranije", napisao je Švarc.

On je Trampa jako dobro upoznao kada je osamdesetih pisao njegovu knjigu. Proveo je s njim 18 mjeseci, a zadnjih godina je postao njegov najveći kritičar.

"Iskreno se kajem što sam tu osobu u knjizi predstavio boljim nego što je i što je zbog te knjige dobio veću pažnju nego što zaslužuje", rekao je Švarc.

Ovo nije prvi put da predviđa Trampovo povlačenje, a o tome je govorio još u maju. Tada je rekao da Tramp traži način kako da podnese ostavku, a da to proglasi pobjedom, a ne porazom.

"To je radio cijeli svoj život, poraze proglašavao pobjedom. Kad podnese ostavku, budite sigurni da će reći da je to pobjeda", rekao je Švarc.

Nekoliko političkih analitičara složilo se da je ovo prelomni trenutak za Trampa, a kao razlog zbog kojeg bi mogao da 'pukne' navode da je iza njega najgora i najteža nedjelja otkad je postao predsjednik.

Dogodio se Šarlotsvil, probuđeni neonacisti koji su ubili jednu osobu, a Tramp ne samo da ih nije osudio, već je odgovornost prebacio na obje strane.

U petak je iz Bijele kuće otjerao Stiva Benona, čovjeka bez kojeg nikada ne bi došao na vlast. Benon mu sad najavljuje rat.

"New York Times" navodi kako odlazak Benona zapravo ne znači ništa, jer "rasipanje predsjednikovog tima ne znači ništa kad je predsjednik izgubljen".

"Tramp zaista je izgubljen u prostoru i vremenu, ono što se njemu događa sada, na početku mandata, predsjednicima se obično događa pred kraj mandata. Posvađao se na svim frontovima - od ljudi s kojima radi, do privrednika i političara. Iz Bijele kuće se sve češće čuju anonimni izvori, među kojima su Trampovi top savjetnici, koji medijima govore kako ne vide na koji način mogu spasiti Trampov mandat. A spasiti ga ne mogu, jer kako i sami priznaju, Tramp naprosto nema kapacitet za taj posao niti zna da ga radi", piše "NYT".

Da Trampa čekaju teški trenuci potvrdio je i senator Bob Korker, republikanac iz Tenesija koji do sada nije kritikovao predsjednika.

"Predsjednik do sada nije pokazao sposobnosti i kompetencije koje je do sada već morao da pokaže", kazao je Korker.

(Express.hr)