MARSEJ - Najmanje jedna osoba je poginula kada je automobil udario u dvije autobuske stanice u Marseju.

Policija se nalazi na licu mjesta, javili su lokalni mediji.

Policija je saopštila da je vozač uhapšen. Dodatni detalji nisu poznati.

#French army on scene where a car rammed into two buses, police have not revealed further information. #Marseille pic.twitter.com/ArHasq1mEi