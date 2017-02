Avganistanski diplomata ubijen u Pakistanu

KABUL - Avganistanski diplomata ubijen je u napadu stražara u avganistanskom konzulatu u pakistanskom gradu Karačiju, rekao je policijski zvaničnik.

Trećeg sekretara konzulata ubio je pripadnik privatnog obezbjeđenja, koji je uhapšen, rekao je policijski zvaničnik Sakib Ismail.

"Motiv ubistva i dalje je nejasan", rekao je Ismail, dodajući da je napadač, takođe, Avganistanac.

Afghan ambassador Zakhilwal confirms killing of an official n firing in Karachi consulate and said the firing "seems to be a criminal act"