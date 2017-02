Avion "Aeroflota" mijenja kurs zbog "nepredviđenih" poteškoća

CIRIH - Avion kompanije "Aeroflot" na letu iz Ciriha za Moskvu vraća se nazad u Švajcarsku zbog "nepredviđenih" poteškoća, rekao je portparol aerodroma Kloten Maurus Stoker.

Vatrogasne ekipe su na licu mjesta, javlja "Raša tudej".

UPDATE: Aeroflot #SU2391 Zurich-Moscow (A321 VP-BUP) port engine flame-out on take-off. Burned fuel & ret to ZRH. Caught on cam by @Sebb8911 pic.twitter.com/Xi3A63heZi

Avion na letu "SU2391" vraća se na međunarodni aerodrom Kloten u Cirihu, rekao je Stoker.

Švajcarski medijski sajt "Votson" /Watson.ch/ javio je da se kod "erbasa A 321" zapalio lijevi motor.

Avion je poletio iz Ciriha u 13.41 po lokalnom vremenu.

I nakon sat i po leta avion i dalje kruži u vazdušnom prostoru Švajcarske na visini od 3.000 metara, javlja "Raša tudej".

Flight #SU2391 from Zurich to Moscow safely returned to ZRH - circled for 2h in the air https://t.co/ml8n1d4Ngq pic.twitter.com/nBNSxUC8NU