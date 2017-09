Avion "Air France" prinudno sletio nakon što se jedan od četiri motora raspao

PARIZ - Avion "Air France" na relaciji Pariz-Los Anđeles danas je prinudno sletio u istočnu Kanadu nakon što je motor letjelice pretrpio "ozbiljan kvar", saopštila je francuska aviokompanija.

"Air France'' potvrđuje da je posada na letu AF 066, koja je upravljala avionom A380 iz Pariza ka Los Anđelesu, odlučila da preusmjeri avion ka aerodromu u Guz Beju u Kanadi nakon ozbiljnog kvara na jednom od njegova četiri motora", navodi se u saopštenju, prenosi Rojters.



Avion se bezbedno prizemljio u 15:42 sati po griničkom vremenu, napominje "Air France".



Svih 520 putnika, koliko ih je bilo u avionu, evakuisano je bezbjedno i niko nije povrijeđen, rekao je portparol "Air France" za AFP.



I think the engine has seen better days. pic.twitter.com/tAcBE1t0rc