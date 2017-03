Avion sa 141 putnikom zapalio se nakon slijetanja na pistu

PERU - Jedna od putnica rekla je da je pilot izgubio kontrolu nad avionom čim su sletili, da je avion skrenuo sa piste, a da se onda polomilo krilo aviona odakle je izbio veliki požar

Avion Boing 737 peruanske aviokompanije sa 141 putnikom, zapalio se nakon slijetanja na pistu, a zatim skrenuo sa putanje, na aerodromu Francisko Karle u Jauji, Peru.

Avion je doživio nezgodu oko 16:30 časova po lokalnom vremenu, potvrdili su tamošnji mediji.

Peruvian Airlines have confirmed the aircraft involved in the landing incident was a 25 year old Boeing 737-300 with registration OB-2036. pic.twitter.com/yJ9qWBdufE