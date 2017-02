Avion udario u jelena

VAŠINGTON - Putnički avion kompanije "Ameriken Igl" udario je u jelena prilikom pripreme za polijetanje s aerodroma u Šarlotu, u Sjevernoj Karolini, saopštili su zvaničnici.

Pilot je poslije sudara proglasio uzbunu, odustao od polijetanja na domaćoj liniji i vratio avion pred zgradu aerodroma, saopštila je Federalna uprava za avijaciju.

Iz letjelice je procurilo gorivo zbog oštećenja rezervoara u krilu, izazvanog udarcem u jelena, rekla je portparolka aviokompanije Kejti Kodi.

VIDEO American Airlines Flight #AA5320 emergency landing after deer impacted the right wing during takeoff at Charlotte, NC. (15-FEB-2017). pic.twitter.com/2vvpgjFEIa

Na snimcima lokalnih televizija vide se oštećenja na desnom krilu, kao i vatrogasci koji su iz predostrožnosti prskali avion penom.

Nije povređen niko od 44 putnika i četvoro članova posade, a jelena vlasti i ne pominju, sem što kažu da će provjeriti kako je dospio na pistu uprkos ogradi oko aerodroma.

PHOTO Close up of the damage to American Airlines Flight #AA5320 right wing after hitting a deer during takeoff at Charlotte. @DrSchnitzel pic.twitter.com/EnGoMfSnb7