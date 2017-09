Avion uletio u uragan Irmu, sletio na aerodrom, pokupio 170 putnika i odletio na sigurno

MAJAMI - Uragan Irma, najjači ikad zabilježen iznad Atlantika, usmrtio je dosad najmanje trinaest osoba na karipskim ostrvima te se i dalje kreće prema američkoj saveznoj državi Floridi.

Uz tragični gubitak ljudskih života, Irma je uništila veliki dio infrastrukture i domova na spomenutim ostrvima, zbog čega je tamošnje stanovništvo ostalo bez krovova nad glavom. Kako se uragan bližio Portoriku, tamošnje vlasti su uz već ranije provedenu evakuaciju stanovništva u skloništa isključile veliki dio električne mreže na ostrvu, dok su vlasti na Bahamima zatvorile aerodrome.

A few flights attempted to squeak into @AeropuertoSJU ahead of Hurricane #Irma



Too late. 2x @JetBlue & 1 @AmericanAir flight turning around pic.twitter.com/ssGLh5EFCp — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) September 6, 2017

Već i prije zatvaranja aerodrome na karipskim ostrvima zahvaćenim uraganom, većina pilota izbjegavala je to područje u širokom luku kako se ne bi našli u paklenom obruču Irme. Ali, nisu svi piloti bili tako oprezni, piše Guardian.

Boeing 737 američke aviokompanije Delta Airlines, na letu DL431, uputio se ravno prema uraganu i u srijedu oko 18 sati po lokalnom vremenu sletio na Međunarodni aerodrom Luis Mujoz Marín, smješten pored glavnog grada Portorika San Huana. U tom trenutku snažni vjetrovi i kiše već su stigli do ostrva. Prema podacima Delta Airlinesa u trenutku slijetanja vidljivost je bila oko 15 kilometara, a vjetar je duvao brzinom od 45 km/h, maksimalno 52 km/h.

DL431 is going for it.



Latest METAR: 35011G20KT pic.twitter.com/MqNgVPenQ8 — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) September 6, 2017

Usprkos tome što su se približavali ekstremni vjetrovi, Delta Airlines je uslove procijenila kao "znatno ispod operativnih aviona" u trenutku slijetanja. Samo 40 minuta kasnije pilot je s ukrcanih 170 putnika poletio s aerodroma, ovaj put kao let DL302, prema podacima kontrole leta. Prema satelitskim fotografijama, "vanjski" obruči Irme zahvatili su područje aerodroma i polijetanje i izbjegavanje ultra snažnih vjetrova bilo je moguće samo uz vrlo preciznu navigaciju vazdušni prostor nezahvaćen uraganom.

Here they go! DL302 now taxiing for takeoff before #Irma gets really bad. pic.twitter.com/CNfk5L6oaa — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) September 6, 2017

- Naša meteorološka ekipa je najbolja u svom poslu. Dobro su proučili vremenske podatke i put oluje te u saradnji s posadom i kontrolorom leta odlučili da avion može sigurno poletjeti i izbjeći oluju. Posada na letu, kao i zaposlenici aerodroma bili su sjajni - brzo i sigurno su okrenuli avion tako da je mogao poletjeti prije nego je uragan zaprijetio - rekao je zaposlenik Delta Airlinesa Erik Snell.

Bio je to zadnji let koji je napustio Portoriko na koji je uragan Irma žestoko udario. "Bijeg" aviona na letu DL302 od uragana Irme pratili su avio-entuzijasti putem softwarea FlightRadar - jedan od njih je preko Twittera u četiri slike pokazao kako je avion vješto upravljao između vanjskih dijelova Irme i njenog središta prije nego je u potpunosti otišao van "dohvata" najjačeg uragana iznad Atlantika.

Now DL302 has to climb out of SJU, and they're doing so between the outer band of #Irma and the core of the storn. Amazing stuff. pic.twitter.com/lOq9Te5DO6 — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) September 6, 2017

Avion je sigurno sletio u Njujork u srijedu kasno naveče po lokalnom vremenu.

Well, that's the end of that story. DL302 is reaching the edge of #Irma's outer bands.



Guess the flight crew serves lunch now...? pic.twitter.com/IDTV3WuLd5 — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) September 6, 2017

Podsjetimo, Irma je uragan pete, maksimalne kategorije već 38 sati, što je najduže zabilježeno vrijeme u meteorološkoj istoriji, objavila je u četvrtak francuska nacionalna meteorološka služba Meteo France u trenutku kad je Irma kao uragan pete kategorije bila klasifikovana 33 sata bez prestanka. Irma je time oborila rekord supertajfuna Haiyana, koji je 2013. pogodio Filipine istom brzinom vjetrova (295 km/h), ali na 24 sata.

- Takav intenzitet, u tolikom trajanju, nije zabilježen u svijetu otkako postoje mjerenja - objavio je Meteo France.

