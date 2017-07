BBC: Da li su Tramp i Putin narušili diplomatski protokol?

LONDON - Nakon što je otkriveno da su predsjednici SAD i Rusije Donald Tramp i Vladimir Putin, nakon zvaničnog sastanka, razgovarali i tokom večere za vrijeme samita G20 u Hamburgu početkom jula, američki mediji su objavili da je Tramp ustao sa svog mjesta za stolom i premjestio se do Putina, koji se nalazio pored Melanije Tramp.

"Kakav je diplomatski protokol na takvim događajima i da li je to što se dogodilo zaista toliko izuzetno?", pita se BBC i ocjenjuje da bez obzira na to da li su dvojica lidera razgovarala sat vremena, kao što navode mediji, ili samo kratko, kao što tvrdi Bijela kuća, to otkriće je dalo svjež pogled na odnos koji izgleda nikada nije van medijske pažnje.

Britanska televizija podsjeća da je razgovor dvojice lidera tokom večere priređene za svjetske lidere uslijedio nakon dugog zvaničnog sastanka Trampa i Putina ranije tog dana, koji je privukao veliku pažnju širom svijeta.

"Ostaje nepoznato šta je bila tema razgovora", naglašava BBC ističući da novinari nisu bili prisutni, osim Putinovog prevodioca.

Bivši britanski ambasador u Rusiji ser Endru Vud smatra da nije "strašno neuobičajeno" da jedan lider priđe drugom kako bi razgovarali za večerom, iako to jesu obično "poprilično formalni prilike".

"Ali ono što se ističe je da se Tramp oslonio na Putinovog prevodioca, osim ako je, kao što Bijela kuća tvrdi, to bila iskreno prijateljska i rutinska razmjena riječi, dok se američki predsjednik kretao kroz sobu. Tramp, kome nedostaje diplomatskog iskustva ili možda jednostavno ne brine od detaljima, možda je postupio iz hira i prišao Putinu", navodi Vud.

Bijela kuća je saopštila da je Tramp uz sebe imao samo prevodica koji govori japanski jezik, jer je sjedio do Aki Abe, supruge japanskog premijera Šinza Abea.

Drugi bivši britanski diplomata, koji je želio da ostane anoniman, tvrdi da bi se u normalnim okolnostima, odnosno bez sjenke koja se nadvila nad istragom o odnosima Trampa sa Rusima, ne bi smatralo da kratak razgovor dvojice lidera za večerom nije na mjestu.

"Događa se da se ljudi isključe i imaju takve male sastanke sa strane. I događa se ponekad da se nađete u takvom formatu gde ne postoji neko da to zabilježi. I događa se ponekad da ste u formatu gdje jedino imate tuđeg prevodica jer vaš prevodilac ne zna pravi jezik", naveo je on.

Međutim, naglasio je, ono što bi se desilo kada bi bilo riječ o britanskoj vladi je da bi odmah nakon diskusije, neki visoki zvaničnik tražio od premijera da precizno objasni o čemu je razgovarao i napravio snimak toga.

Prema njegovim riječima, da je sastanak zaista trajao jedan sat, kao što je Ian Bremer iz konsultantske grupe Eurazija grup prvi objavio, bilo bi "veoma čudno" u kontekstu zvanične večere lidera "napustiti svoje mjesto za stolom na određeno vrijeme i otići i razgovarati s nekim drugim jer želite da razgovarate s njim".

Zvaničnici Bijele kuće naglasili su da se Tramp susreo sa drugim svjetskim liderima, uključujući francuskog predsjednika Emanuela Makrona i indijskog premijera Narendru Modija, bez prisustva pomoćnika.

Bremer, međutim, tvrdi da su lideri G20 bili iznenađeni time što se dogodilo.

Prema njegovim riječima, Tramp i Putin su imali izuzetno prijateljski razgovor pred drugim liderima, a oni nisu mogli da ih čuju.