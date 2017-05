Bijela kuća o Trampovom guranju premijera Crne Gore: Samo je pratio plan

VAŠINGTON - Portparol Bijele kuće Šon Spajser komentarisao je neprijatan incident koji se dogodio između predsjednika SAD Donalda Trampa i premijera Crne Gore Duška Markovića na samitu NATO-a u Briselu.

Prilikom obilaska zgrade novog sjedišta NATO-a Tramp je naglo odgurnuo Markovića koji je stajao ispred njega. Video-snimak incidenta brzo se proširio Internetom i zbunio mnoge korisnike.

„Nisam vidio taj snimak“, rekao je Spajser, prenosi „Ju-Es-Ej tudej“. Međutim, portparol predsjednika je istakao da je mjesto lidera zemalja-članica NATO-a za unaprijed utvrđeno fotografisanje i pretpostavio da Tramp je samo pratio plan.

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd