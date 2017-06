Bivši agent MI5: Ja sam ubio princezu Dajanu

Princeza Dajana poginula je u stravičnoj nesreći 31. avgusta 1997. godine, a do danas sve okolnosti oko njene smrti nisu razjašnjene.

Svjetski mediji, među kojima i "Daily Star", donose šokantnu ispovijest bivšeg agenta MI5 Džona Hopkinsa, koji je, navodno, na smrtnoj postelji priznao da je on ubio jednu od omiljenih princeza u istoriji Engleske.

On je, kako navode mediji, priznao i niz drugih ubistava, nakon što je izašao iz bolnice u kojoj mu je rečeno da mu je ostalo svega nekoliko nedjelja života.

Osamdesetogodišnji Hopkins je otkrio da je odgovoran za 23 ubistva, uključujući i princezino, u periodu od 1973. do 1999. godine.

Bivši agent je, kako navodi, bio član sedmočlane ćelije obavještajne agencije, koja je likvidirala osobe navodno opasne po državu i krunu.

On tvrdi da je princeza Dajana jedina žena koju je "likvidirao", te da je jedina iz kraljevske porodice, a da je porodica naredila njenu smrt.

Međutim, ni on nije imao puno toga protiv ubistva Dajane, jer je, kako smatra Hopkins, ona bila opasna za krunu. Sa druge strane ističe da princeza nije zaslužila smrt jer je bila "ljubazna žena.

"Kraljevska porodica posjedovala je dokaze da Dajana planira da se razvede od princa Čarlsa, a znala je mnoge porodične tajne. Šef mi je rekao da princeza mora da umre, a njemu je to direktno naredio princ Filip. Njena smrt je trebalo da izgleda kao nesreća. Do tada nisam ubio ženio, a pogotovo princezu, ali naređenje je moralo da bude izvršeno. Učinio sam to za zemlju", navodno je izjavio Hopkins, i dodao da su veliki dio posla odradili mediji koji su pomogli u zavjeri.

"Novinari odgovaraju svojim urednicima, koji dalje odgovaraju oligarsima. U našoj državi nema slobodnih medija", izjavio je on.

On je potom istakao da ne postoji način da se dokažu njegove tvrdnje, jer "postoji samo nekoliko zapisa o tajknim akcijama agencije", i svi ljudi koji, njegove kolege, koji bi to mogli potvrditi su već mrtvi.

O razlozima zbog kojih nije odbio da "izvrši ubistvo" Hopkins kaže:

"Mi u agenciji MI5 odani smo kruni. Da sam odbio da izvršim ubistvo, u najboljem slučaju, bih bio proglašen za izdajnika, a onda bi mi uništili život".