BERLIN - Zapad bi odavno započeo rat protiv Rusije, da ona nije nuklearna država, izjavio je bivši rukovodilac obavještajne službe DNR Verner Grosman u intervjuu za "Sputnjik Njemačka".

"U naše vrijeme opasnost od rata postoji čak i u Evropi i ona je usmjerena prije svega protiv Rusije. Da nema nuklearnog oružja, rat bi već počeo", izjavio je Grosman.

On je dodao da se na Zapadu posljednjih godina uočava "veoma jaka antiruska tendencija".

Bivši šef obavještajne službe smatra da je odbrambena politika Moskve u novonastaloj situaciji ispravna. Prema njegovim riječima, Rusija se drži principa: "Ako želiš mir – spremaj se za rat".

"Kada bi sada počeo oružani sukob, on bi povukao za sobom uništenje čovječanstva, jer mnoge zemlje mogu da upotrijebe nuklearno oružje i to bez ograničenja i kontrole", rekao je on.

Prema njegovim riječima, ciljevi i interesi vladajućih krugova na Zapadu nisu se promijenili od vremena Hladnog rata, zbog toga je ponovo aktuelna politika sukoba s Moskvom.

"Njihovi interesi su i dalje usmjereni na istok. Da Rusija nije naslijedila naoružanje od SSSR-a, uključujući nuklearno, rat bi, najvjerovatnije, već počeo", uvjeren je Grosman.

On je, takođe, podržao pripajanje Krima Rusiji ističući da nije riječ o aneksiji.

"Krim je uvijek bio ruski. Vratili su ga na legalnoj osnovi", naglasio je bivši rukovodilac obavještajne službe.

On je izrazio mišljenje da reakcija njemačkih političara na ovaj događaj svjedoči o tome da su namjere Berlina prema Moskvi ostale iste kao i u vrijeme Sovjetskog Saveza.

Grosman je, takođe, podsjetio da Njemačka ostaje lider kako u Evropskoj uniji, tako i u evropskom krilu NATO-a.

"Razmještanje vojnika Alijanse u baltičkim zemljama, kod ruskih granica, jasno ukazuje na to o kakvim je namjerama zaista riječ", zaključio je Grosman.

(Sputnjik)