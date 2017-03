Bogdanov: Stabilan Balkan u ruskom interesu

BEOGRAD - Na Balkanu je situacija veoma komplikovana, a sve što se dešava u regionu neposredno zadire u interese Rusije, izjavio je specijalni predstavnik ruskog predsjednika za Bliski istok i Afriku Mihail Bogdanov.

"Ovaj region i Srbija su mnogo bliži i Rusiji i ruskom narodu i našim interesima. S tim u vezi mi smo zainteresovani da ovaj region bude stabilan i bezbijedan", rekao je Bogdanov za "Sputnjik".

On je naveo da bi to stvorilo uslove za ekonomski razvoj zemalja regiona i Srbije, kao i povoljnije uslove za razvoj odnosa i plodotvornu, obostrano korisnu saradnju sa Rusijom.

"To je i pitanje bezbjednosti, borbe protiv terorizma, stabilnosti u ovom regionu, jer mi bismo željeli da vidimo dobre, povoljne, mirne uslove za razvoj naših odnosa sa Srbijom i susjednim zemljama", rekao je Bogdanov.

Prema njegovim riječima, postoje snage, i lokalne i na širem planu, koje su možda zainteresovane da se stvore neki problemi među narodima i državama u ovom i drugim regionima da bi nastala situacija konfrontacije.

"Ona bi omogućila da se po principu `zavadi pa vladaj` manipuliše i utiče na oslabljene aktere političkih i drugih procesa u određenom regionu svijeta, uključujući i Balkan", naveo je Bogdanov.

Bogdanov je dodao da je tokom proteklih susreta u Beogradu od predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i premijera Aleksandra Vučića iz prve ruke čuo šta se dešava u regionu, te da će prenijeti u Moskvu ocjene o tome.

"Ono što smo čuli od rukovodilaca Srbije jeste da situaciju na Kosovu ocjenjuju kao opasnu i mi nemamo razloga da dovodimo u pitanje opravdanost takvih ocjena. Mi se u ovom slučaju oslanjamo na analize i prognoze naših prijatelja u Beogradu i na osnovu toga ćemo i graditi svoj politički pristup", rekao je Bogdanov.

On je dodao da je dinamika razvoja situacija i na Balkanu i u Srbiji tako intenzivna da zahtijeva stalne kontakte i koordinaciju između Beograda i Moskve, te da u tom svjetlu veliki značaj imaju kontakti rukovodstava dvije zemlje.

Što se tiče odnosa Rusije sa balkanskim narodima i Srbima, Bogdanov je rekao da oni imaju viševijekovnu istoriju, pa i duhovnu, te da ne treba da bude nikakvih iluzija niti sumnji da saosjećaju sa narodima u regionu, prije svega sa srpskim narodom sa kojim imaju posebnu bliskost. "Mi smo pravoslavni narodi", kaže Bogdanov.

On je istakao da narodi sami treba da odlučuju ko će biti u rukovodstvu, parlamentu, vladi, u fotelji predsjednika, jer je to suvereno pitanje. "Mi se ne miješamo u ta pitanja i pozivamo naše partnere, uključujući one na Zapadu, da se ne miješaju", naveo je Bogdanov.