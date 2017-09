Borilački klub kenijskih baka

Siromašne kenijske zajednice imaju visoku stopu kriminaliteta, a među krivičnim djelima izdvajaju se seksualni napadi. Ipak, ono što je krajnje degutantno jeste da mladići uglavnom siluju starije žene, jer vjeruju da će ih taj čin izliječiti od HIV-a!

Žene uglavnom ne prijavljuju ove napade, jer one policiji, jednostavno, nisu prioritet. Upravo zato, starije žene, od kojih su mnoge i u osmoj deceniji, odlučile su da se organizuju i nauče se samoodbrani.

One su odlučile da uzvrate silovateljima tako što su pronašle trenera koji ih uči borilačkim vještinama.

Sve ovo se dešava u kenijskom naselju Kaorogošo, na obodu prijestonice Najbrobija. Riječ je o sirotinjskom naselju, gdje su silovanja skoro svakodnevica. Međutim, bake iz Kaorogoša su odlučile da više neće živjeti u strahu. Njihov trening podrazumijeva osnove boksa, rvanja i karatea.

Jedna od njih je i Beatris Niariara (74), koja redovno dolazi da trenira. "Nismo sigurne u ovom kraju. Zato smo se organizovale u grupu i započele sa treninzima. Starije žene uglavnom siluju mladići, koji su stalno pod narkoticima i alkoholom, a ima onih koji to čine i zbog vjerovanja u crnu magiju", kaže ona.

Prvi zadatak je bio da nađu trenera koji će biti voljan da ih trenira.

"U početku smo trenirale samo karate, ali kasnije smo prešle i na druge borilačke vještine. Neki mladići su se već susreli sa našim vještinama i sve rjeđe pokušavaju da nas napadaju", kaže ona.

Kenijska policija procjenjuje da se čak 85 odsto napada ne prijavljuje. Ipak, to ne znači da žene ne čine ništa da se zaštite. Džejn Vaitegani je grupno silovana prije više od 10 godina. Nju su jednostavno oteli dok je silazila iz autobusa. "Odveli su me prvo u jedan, pa u drugi auto. Držali su me tako tri dana. Tada su me i zarazili HIV-om", kaže ona.

Vaitegani je ta koja trenira ove bake. Ona je počela da usavršava borilačke vještine nakon svog napada. Danas ona radi u savjetovalištu za silovane žene. "Meni se te žene ne moraju ispovijedati, jer znam kroz šta su prošle, s obzirom na to da sam prošla isto kroz to. Ja ih shvatam. Međutim, ne treba da ćutimo, već da se usprotivimo silovateljima', kaže Džejn.