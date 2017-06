Briselski aerodrom ostao bez struje, putnici zamoljeni da napuste zgradu

BRISEL - Briselski međunarodni aerodrom od jutros u pet časova ostao je bez struje, javljaju svjetske agencije. Na stotine putnika zamoljeno da napuste zgradu.

Putnicima kojima nije pruženo nikakvo zvanično saopštenje, osim da je cijeli aerodrom ostao bez struje, provode jutro ispred aerodromske zgrade.

Na fotografijama koje su postavljene na društvenu mrežu Twitter, vide se velike grupe ljudi koje sa svojim prtljagom stoje ispred aerodroma. Za sada nema zvaničnog objašnjenja šta se dogodilo na briselskom aerodromu.

Lokalni mediji su prenijeli da struja nestala oko pet sati jutros.

We are stuck and standing outside Brussels Airport for 2 hours! What happens? @CharlesMichel @arnaudfeist @BrusselsAirport pic.twitter.com/utA0FsOmOB