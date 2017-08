Britanac snimio ubistvo jednog od napadača u Kataloniji

LONDON - Britanac Ficroj Dejvis snimio je događaje tokom terorističkog napada u katalonskom gradu Kambrilsu kao i ubistvo jednog od napadača.

Dejvis je vidio sve što se dogodilo, a snimak je objavio BBC Radio 4.

"Neki muškarac je trčao ulicom i vikao, a policija se tu stvorila u roku od 30 sekundi. Policajci su istrčali iz auta i počeli nešto da mu viču. On nije prestajao da govori nakon čega je policija zapucala. On je pao i ponovo ustao, izgledalo je kao da se sarkastično smije, a onda je krenuo ka policiji. Policajci su opet otvorili vatru i on je pao", prepričao je Dejvis ono što je vidio.

Ubijeni napadač je jedan od terorista koji je pobjegao iz automobila koji se prevrnuo.

U Kambrilsu je u napadu jedna osoba ubijena, a policija je usmrtila petoricu napadača.