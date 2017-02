Britanski poslanici usvojili prijedlog zakona o Bregzitu

LONDON - Britanski donji dom parlamenta odobrio je prijedlog zakona kojim se ovlašćuje konzervativna vlada premijerke Tereze Mej da počne pregovore o izlasku iz EU.

Za zakon je glasalo 494 poslanika, a protiv 122. Zakon sada ide u gornji dom, Dom lordova, koji ima moć da ga odloži, ali ne i da ga zaustavi.

Za prijedlog se glasalo poslije trodnevne rasprave tokom koje su pro-EU poslanici pokušali da unesu amandmane kojim bi se garantovala veća uloga parlamenta u procesu odvajanja od EU i postavljanju granica u pregovaračkom stavu vlade sa ostalih 27 zemalja EU.

Vlada želi da zakon prođe kroz parlament do početka marta da bi mogla da pokrene proces izlaska iz EU do 31. marta kako je Tereza Mej najavila. Prijedlog zakona podnet je parlamentu pošto je vlada na to bila primorana odlukom Vrhovnog suda u januaru.